Specialiștii susțin că fluviul înregistra în anii anteriori debite atât de scăzute în lunile august – septembrie. Aceștia spun ca în 2002-2003, Dunărea a avut un nivel la fel de scăzut, relatează gândul.ro

În prezent, transportul fluvial este îngreunat din cauza debitului scăzut al Dunării.

„Dunărea e în scădere, asta e problema care ne-o punem. Încă este prea devreme pentru asemenea debite de 2.700 metri cubi / secundă. Ele de obicei erau atât de mici în lunile august, septembrie, deci vreau să vă spun că media multianuală a lunii iunie, vorbesc de luna iunie că doar ce am ieșit din luna iunie, era undeva la 5.000-6.000 de metri cubi, dublu față de astăzi. Toate cursurile de apă sunt sub 0,5 din mediile multianuale, adică sunt sub jumătatea debitelor multianuale”, spune Marin Tălău, directorul ABA Jiu Craiova.

România, afectată de seceta puternică

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, le cere românilor să fie raționali când folosesc apa potabilă pentru a-și uda curțile. El afirmă că 70% din ţară este afectată de diverse faze ale secetei pedologice, iar în privinţa rezervei strategice de apă, cele 40 de lacuri de acumulare, cu importanţă strategică, sunt la un grad de umplere de 68%.

„La Ministerul Mediului urmărim zi de zi aceste fenomene. Sunt trei elemente care sunt importante din punctul nostru de vedere, urmărirea şi analiza fenomenului de secetă pedologică, urmărirea şi prognozele pe fenomele extreme, astfel încât atât ISU cât şi autorităţile locale să fie informate din timp cu privire la fenomenele care sunt prognozate de ANM şi urmărim rezervele strategice de apă, la nivel naţional”, a spus ministrul Mediului, miercuri, în şedinţa de Guvern.

Tanczos Barna a precizat: „În ceea ce priveşte seceta pedologică, pot afirma că peste 70% din ţară este afectată de diverse faze ale secetei pedologice, moderată, puternică sau extremă. Avem din păcate şi zone cu secetă pedologică extremă, câteva zone relativ restrânse unde aprovizionarea cu precipitaţii este optimă.