Afla unde este noul sediu Pefoc.ro!

Pefoc.ro s-a construit in jurul misiunii de a fi cat mai aproape de client si a raspunde nevoilor clientului, punand la dispozitie o gama larga de produse si servicii profesionale de top pe piata termica!

Dupa mai bine de 20 de ani, Pefoc.ro se bucura de respectul si aprecierea a peste 9000 de clienti multumiti de pe intreg teritoriul tarii, alaturi de care continua inovatia si dezvoltarea constanta, oferind astfel calitate si profesionalism!

Datorita dezvoltarii departamentului de consultanta si a intregii echipe Pefoc, au hotarat sa schimbe locatia, fiind un pas important in extinderea lor pe termn lung!

Daca doresti sa ii vizitezi la noul sediu, aici se afla noua locatie:

Incepand cu data de 7 iulie, ii gasesti la noul sediu aflat pe strada Principala 320 spre Mohu din DN1, la o distanta de mai putin de un km de intrarea pe autostrada!

Pefoc.ro te asteapta in nou sediu din Mohu, judetul Sibiu, oferindu-ti toate informatiile si consultanta necesara pentru a te ajuta in alegerea celui mai bun dispozitiv termic pentru caminul tau sau al oricarui alt produs furnizat de Pefoc.ro. In plus, ii poti vizita si online pe site-ul Pefoc.ro sau pot fi contactati atat telefonic cat si pe e-mail, pentru orice intrebare sau nelamurire cu privire la serviciile si produsele oferite – Pefoc.ro e alaturi de tine oriunde te-ai afla!

Sunt prezenti in aproape toate orasele din Romania, comercializand si montand o gama generoasa de seminee pe lemne, focare si cosuri de fum profesionale. Asadar, oriunde te-ai afla Pefoc.ro vine al tine pentru a iti livra in siguranta produsul achizitionat online de pe site-ul Pefoc.ro sau pentru a iti pune la dispozitie servicii profesionale de montare, punere in functiune a dispozitivului tau sau orice alta nevoie!

Schimbarea locatiei a avut loc din dorinta de a se extinde si dezvolta intreaga echipa, dar si serviciile prestate pe care le ofera, pentru ca tu sa ai parte de profesionalism asa cum au facut-o si in acesti peste 20 de ani! In noua locatie din Mohu, judetul Sibiu, te asteapta pentru a-ti prezenta o perspectiva mai clara asupra produselor comercializate, si la modul cum se desfasoara toate aceste lucruri in marea “familie” PEFOC!

Vino in noul sediu sau in magazinul online Pefoc.ro, daca esti in cautarea unui dispozitiv termic profesional, certificat si de calitate superioara sau daca ai nevoie de serviciile unui mester specializat in domeniul termic!