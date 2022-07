Două membre ale Clubului Sportiv Comunitar Sibiu, Lăcrămioara Teodorescu și Ghizela Vonica, au câștigat medalii de argint pe echipe la Campionatul European de Alergare Montană Masters care se desfășoară între 8-10 iulie în sudul Franței, în localitatea La Feclaz.

Lăcrămioara Teodorescu a participat la cursa de urcare de 10 km, iar Ghizela Vonica la alergarea pe traseu de 40 de km. Fiecare dintre ele a obținut cel mai bun timp dintre alergătoarele românce care au participat la cursele respective – Lăcrămioara a trecut linia de sosire după 1h18min18sec, iar Ghizela după 5h11min9sec. Timpii excelenți realizați de alergătoarele sibiene au propulsat echipele României din care au făcut parte pe locul doi la categoria Feminin 45.

”A fost o cursă grea, cu o diferență de nivel de 700 de metri și urcări foarte abrupte”, spune Lăcrămioara Teodorescu. ”Ne-am descurcat foarte bine, în condițiile în care la campionatul acesta vin cei mai buni atleți din toate țările europene, antrenați special pentru acest tip de traseu”, adaugă Teodorescu.

”Comparativ cu întrecerea de anul trecut din Italia, traseul a fost mult mai greu”, spune Ghizela Vonica. ”Au fost două urcări extraordinar de grele, și am avut de înfruntat o concurență aprigă din partea Franței. Sunt bucuroasă că atât eu, cât și Kiki, am scos cel mai bun timp din echipele din care am făcut parte”, adaugă Vonica.