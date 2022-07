După Campionatul European de Alergare Montană Masters din Franța, Clubul Sportiv Comunitar (CSC) Sibiu și-a îmbogățit astăzi palmaresul cu două succese – un loc I și un loc II – obținute la Triatlonul de la Lacul Binder.

Locul I la ștafetă mixt a revenit unei echipe sibiene în care CSC a fost reprezentat de Ioana Bucea. ”Sunt foarte bucuroasă că am întrecut, împreună cu Daniel Dura (ciclism) și Sebastian Iacob (alergare), alte cinci echipe de ștafetă mixt. Eu am intrat la proba de înot și am scos, pe 650 de metri, 10min56sec, cu patru minute mai puțin decât la triatlonul de anul trecut. Îi mulțumesc lui Dani Troancă (antrenorul de triatlon al CSC – n.r.), cu care m-am antrenat în ultima lună, pentru că are tot timpul la el cuvintele de încurajare și de motivare”, spune Ioana.

Locul II la ștafetă băieți a revenit unei echipe formate integral din membri ai Clubului Sportiv Comunitar: Alexandru Furdui (înot), Alexandru Stăncioi (ciclism) și Daniel Scrob (alergare). ”Ne bucurăm foarte mult pentru rezultat. Ne-am fi dorit sa câștigăm, dar întotdeauna există data viitoare. Important este că am dat tot ce am avut mai bun la acest concurs”, spune Dani Scrob, antrenor de atletism la CSC.

A doua ediție a Triatlonului de la Lacul lui Binder a fost organizată, la fel ca anul trecut, de ACS Aria. La startul celor trei probe – 650 m înot, 20 km ciclism off-road și 5 km alergare – s-au aliniat 75 de concurenți la toate cele trei categorii: individual, ștafetă băieți (zece echipe) și ștafetă mixt (șase echipe). În clasamentul general la ștafete, echipa lui Dani Scrob a obținut al doilea cel mai bun timp total, iar echipa din care a făcut parte Ioana al treilea.