Guano Apes sunt headlinerii primei ediții a festivalului ASTRA Rock, care va avea loc între 12 și 14 august 2022 în cadrul mirific oferit de Muzeul în Aer Liber Astra din Sibiu.

ASTRA Rock este cel mai nou și promițător festival din România și se adresează în egală măsură iubitorilor de muzică bună și celor care vor să petreacă timp de calitate în atmosfera unui eveniment live de talie internațională, dar și să se bucure de natură și activități conexe împreună cu familia. Concertele au loc în spațiul celui mai mare muzeu open-air din Europa, și, în același timp, al celei mai importante instituții etnografice din România. Muzeul în aer liber ASTRA este amplasat într-un adevărat paradis, în rezervația naturală Dumbrava Sibiului. Cu o suprafață de 96 de hectare, un lac impresionant, vegetație bogată și peste 10 kilometri de alei, spațiul este ideal pentru un eveniment muzical precum ASTRA Rock.

Cap de afiș al primei ediții sunt germanii de la Guano Apes, cunoscuți pentru hituri precum ”Open Your Eyes” și ”Lords of the Boards”, cel din urmă fiind, de 25 de ani, un adevărat imn al snowboard-erilor din lumea întreagă. Primul lor album, ”Proud Like a God”, s-a vândut în peste un milion de exemplare și a rezistat în topuri mai bine de un an, fiind unul dintre cele mai de succes debuturi discografice din toate timpurile. Au urmat turnee internaționale, cu show-uri pe stadioane, la festivaluri mari și în săli de concerte importante, unde amestecul de riffuri de chitară, hip hop și melodic rap-ul vocalistei Sandra Nasić au încântat și energizat milioane de fani. După trei albume de top și mii de recitaluri, trupa revine cu forțe proaspete pe scenă, locul unde se simte cel mai aproape de fani. Înaintea turneului european programat în această toamnă, Guano Apes vor cânta la ASTRA Rock în seara de sâmbătă, 13 august.

Pe lângă Guano Apes, la prima ediție a festivalului ASTRA Rock vor urca pe scena din Dumbrava Sibiului câteva dintre cele mai cunoscute, dar și mai promițătoare trupe românești, acoperind o varietate de genuri: Dirty Shirt, Coma, Luna Amară, Dora Gaitanovici și I‘m the Trip.

Dirty Shirt sunt văzuți ca una dintre cele mai originale și de succes formații din Estul Europei, combinând sound-ul hardcore metal modern cu influențele din muzica tradițională din această parte a continentului. Înaintea recitalului de la ASTRA Rock, Dirty Shirt vor cânta în fața a câteva sute de mii de persoane la Pol’and’Rock, asta după prestația de la Hellfest, două dintre cele mai mari festivaluri din Europa.

Coma este un alt nume foarte cunoscut publicului autohton, activând de peste două decenii, timp în care au devenit una dintre cele mai iubite trupe de rock alternativ din România cu piese precum „Bruce Lee vs. Vandam”, „Cântă-mi povestea”, „Chip” sau „Document”.

Luna Amară cântă de aproape 20 de ani sincer și fără ocolișuri. Cu un portofoliu live impresionant și o abordare proprie a muzicii rock, cu influențe inclusiv din spectrul metalic și progresiv, Luna Amară continuă să fie relevanți prin arta lor cu mesaj, implicarea socială, profunzimea versurilor și pasiunea cu care se urcă pe scenă de fiecare dată.

Dora Gaitanovici este pentru mulți revelația muzicală românească a acestui an, după ce s-a prezentat în fața publicului larg la Eurovision. Tânăra compune și produce ceea ce cântă alături de colegii de trupă, într-un proiect muzical îndrăzneț și original.

I‘m the Trip s-a format acum 10 ani din dorința de a completa scena muzicală sibiană cu elemente de rock nou, rezultând un gen muzical alternativ a cărui influențe principale vin din rockul anilor ’90, psychedelic, blues, alternative rock, hardcore punk și surf rock.

Alte trupe care vor urca pe primei ediții a festivalului ASTRA Rock vor fi anunțate în perioada imediat următoare.

Până pe 1 august, în perioada de presale, abonamentele de trei zile costă 200 de lei și sunt disponibile pe iabilet.ro – www.iabilet.ro/bilete-astra-rock-festival-77368. Ulterior, ele pot fi achiziționate la prețul de 250 de lei / abonament, împreună cu bilete de o zi disponibile la prețul de 100 lei. La toate prețurile acestea se adaugă comisionul de ticketing.

Abonații Muzeului ASTRA beneficiază de 1.000 de bilete la preț redus, disponibile la sediul instituției.

Abonamentele și biletele la festival asigură și accesul la muzeu, precum și la multiplele activități conexe organizate de acesta în weekendul 12-14 august, cu ocazia sărbătorii Sfintei Marii. Vor fi prezenți peste 200 de meșteri populari din toată România, care pe lângă produsele specifice vor desfășura ateliere pentru toate categoriile de vârstă. Maratonul gastronomic cu rețete specifice ruralității și atelierele educaționale vor întregi oferta de neratat a primei ediții ASTRA Rock.