Problema vulpilor din cartierul Ștrand din municipiul Sibiu nu este una nouă. Localnicii au făcut numeroase sesizări în ultimii ani, anunțând că animalele se plimbă nestingherite printre blocuri. Ele vin în oraș pentru a căuta mâncare, cel mai des putând fi observate în zona ghenelor de gunoi. De mai multă vreme însă, o vulpe și-a făcut culcuș pe strada Profesor Aurel Popa și pare că s-a obișnuit cu oamenii, căci nu se mai sperie atunci când îi vede. Cu toate acestea, fiind animale sălbatice, vulpile pot fi imprevizibile și periculoase.

„Vecinii au făcut sesizări la 911, la Poliția Locală. Problema este veche, dar nimeni nu face nimic. Asta este a treia vară de când se plimbă în cartierul Ștrand II. Noi locuim în ultimul rând de blocuri, lângă calea ferată, pe strada Profesor Aurel Popa. Sâmbătă dimineața am reușit să o fotografiez din balcon. În acea dimineață, o femeie plimba câinele în zonă, iar vulpea nu s-a speriat deloc”, spune cititoarea Ora de Sibiu care a trimis imaginile.

Oamenii se tem fiindcă vulpea nu apare în zonă doar noaptea, ci și ziua. Din acest motiv, le este frică să își lase copiii singuri afară la joacă. „Sunt foarte mulți copii care se joacă aici și știm cu toții cât de periculos este, fiindcă vulpile au rabie. Acum ceva vreme, m-am urcat în mașină, iar vulpea a ieșit de sub ea. Îmi e frică fiindcă am copil. Nu știu dacă are pui, dar cert este că autoritățile trebuie să ia măsuri și să o prindă”, a spus cititoarea.

Chiar dacă prezența vulpilor este inedită pe străzile orașelor, specialiștii atrag atenția și recomandă să păstrăm distanța față de ele și față de animalele sălbatice în general. Vulpile pot fi imprevizibile și pot transmite boli, precum rabia.