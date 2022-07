„Cu deosebită onoare și cu emoție am primit distincția „Primar de 8 stele” din partea Asociației Comunelor din România. Este un premiu care încununează rezultatele din cei peste 30 de ani în fruntea comunei Păuca și pe care cred că îl merită, în primul rând, oamenii din această comunitate minunată. Alături de ei, cu multă muncă și cu pricepere, am reușit să dezvoltăm comuna noastră și să ne păstrăm identitatea rurală. La Păuca, chiar dacă avem venituri limitate, am reușit să atragem peste 25 de milioane de euro și alte milioane de euro urmează să ajungă în comunitate pentru bunăstarea locuitorilor din Păuca, Presaca, Bogatu Român și Broșteni. Însă toate aceste proiecte nu ar fi fost posibile fără echipa primăriei și fără susținerea locuitorilor comunei, iar, pe această cale, le mulțumesc tuturor”, a spus primarul comunei Păuca, Niculae Dancu.