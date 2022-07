O sibiancă a găsit viermi în mâncarea comandată la Super Mama în decursul zilei de sâmbătă, 9 iulie. Ulterior, fetița tinerei a ajuns la Urgențe din cauza durerilor de stomac.

Weekendul trecut, o tânără din Sibiu a avut surpriza neplăcută să descopere că mâncarea comandată la Super Mama avea viermi. Izabela Olaru și-a trimis sâmbătă o prietenă să îi ridice comanda de la Super Mama de pe Calea Dumbrăvii. Din meniul comandat i-a dat fetiței să mănânce, iar mai apoi a observat că pulpa de pui avea viermi. Mai târziu, a ajuns cu fetița la Urgențe pentru că avea dureri de stomac.

„Am luat ce aveau la meniu – piure cu pulpă de pui și o supă. Fetița a mâncat din ele și le-am pus după aceea în frigider. Mai târziu am zis să mănânc și eu și când am dat la o parte pielea de pe pui m-am uitat atent și am văzut că se mișcă ceva. Puiul avea viermi. Ne-am întors cu pachetul la Super Mama și le-am zis să deschidă pulpele în fața noastră, să vadă dacă este normal ca mâncarea să fie așa. Le-am spus că vreau să vorbesc cu un șef. Când a venit i-am spus să controleze celelalte pulpe și s-a dus cu ele în spate, după care s-a întors și mi-a spus că o să vorbească cu cei responsabil de unde au primit produsele și că ei nu au nici o vină. Fiicei mele i s-a făcut rău, avea dureri de stomac. Merg la Protecția Consumatorului”, spune Izabela Olaru.

Patronul lanțului de restaurante Super Mama, Ovidiu Străjan, spune că se îndoiește că informația oferită de Izabela Olaru este veridică. „Este exclus să se întâmple așa ceva în locația noastră. Doamna a venit după șase ore după ce a ridicat comanda și reclamația este clar fabricată. Avem toate fluxurile verificate, este exclus. Am vândut sute de porții din acel produs deci este imposibil. Logica ne obligă să ne dăm seama că este o reclamație fabricată. Vă rog să fiți atenți ce publicați pentru că ne stricați imaginea noastră nefondat. Lucrăm cu mâncarea de mai bine de 15 ani și așa ceva nu se întâmplă. Este cusută cu ață albă. Noi avem contra probe”, a răspuns Străjan.