Un cunoscut actor sibian a povestit, zilele trecute, experiența prin care a trecut la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu. Acesta a ajuns vineri noapte la UPU, fiindcă nu vedea aproape nimic – ochii îi lăcrimau și erau inflamați. Medicii de aici l-au trimis acasă, spunându-i că nu au oftalmolog de gardă. Sibianul a fost nevoit să apeleze la serviciile unui spital privat, acolo unde a aflat că avea arsură de cornee. În urma acestui eveniment, Daniela Cîmpean, președintele CJ Sibiu, instituție în subordinea căreia se află Spitalului Județean, a cerut explicații managerilor. „Solicit conducerii o poziție detaliată și măsurile concrete pe care le-au luat pentru preîntâmpinarea altor cazuri posibile”, a scris Cîmpean pe Facebook.

Actor trimis acasă de la Urgențe: „Aveam ochii lipiți”

Actorul Iustinian Turcu a povestit, zilele trecute, pe pagina sa de Facebook, experiența pe care a avut-o în cadrul Spitalului Județean. Acesta a ajuns la UPU vineri noapte fiindcă nu vedea aproape nimic – „aveam ochii lipiți” – spune acesta. După ce i s-a administrat un calmant, a fost trimis acasă, fiindcă spitalul nu avea medici oftalmologi de gardă.

„Așa am fost trimis acasă vineri noapte de către cadrele medicale de la spitalul județean din Sibiu – primiri urgente. Mi-au făcut doar niște spălături și mi-au administrat un calmant, apoi mi-au zis că nu au medici oftalmologi, că nu știu ce să-mi facă și să revin luni la oftalmolog. Toată viața am evitat spitalele publice, deși știm cu toții cât la sută din salariile noastre se duce acolo. Nu voi povesti comportamentul de care am avut parte. Chiar am ras în sinea mea când unul dintre îngrijitori m-a pus să-mi ridic picioarele să dea cu mopul și cum a trebuit să stau pe vârfuri să nu fac urme. Nu știu nici măcar cum arăta, aveam ochii lipiți și nu vedeam nimic. Nici măcar nu am vrut să sun la salvare, m-am gândit că altcineva are nevoie mai mare decât mine. Am mers cu taxi, am plecat cu taxi fără să văd nimic. Nu am făcut circ și panarama, nu am urlat, nu-mi stă în fire și nici nu aș fi fost în stare să fac asta în halul în care eram. Am acceptat situația și m-am lăsat trimis acasă de oamenii care erau datori să mă ajute”, povestește actorul Iustinian Turcu.

A mers la un spital privat – „Am arsură de cornee”

În acea noapte i-a fost imposibil să adoarmă. Acesta povestește că avea dureri de la inflamație, iar ochii îi lăcrimau continuu. Cu ajutorul unor prieteni, „pe pile”, cum spune chiar el, a reușit să meargă la control la un spital privat – unde medicul a venit din concediu să-l consulte. Aici a aflat că avea arsură de cornee.

„Până ieri dimineața (n.red.: sâmbătă) am stat așa, cu dureri de la inflamație si cu ochii lăcrimând continuu, imposibil să adorm. Până la urmă, tot cu ajutorul unor prieteni (mai pe românește cu pile) am mers la un spital privat unde am descoperit că am arsură de cornee. Am fost tratat cum se cuvine de către un medic uman, profesionist și care a venit din concediul de odihnă să mă ajute. Vă mulțumesc!

Am obosit de intervenții, de pile, de faptul că particip și eu la treaba asta când sunt nevoit și nu am încotro. M-am săturat să nu am încotro. Cu toate astea nu pot să-mi scot din cap experiența asta prin care cine știe câți oameni au trecut și vor trece. Mă tot întreb cât timp o să mai treacă până voi fi nevoit iar să apelez la serviciile de urgență când nu voi mai avea alte opțiuni, iar gândul ăsta mă înspăimântă. Mă întreb ce e mai horror- sistemul sau oamenii? Cine o fi sistemul ăsta? Din cine este el compus? Nu mai sper nimic de mult, nu mai cred în schimbări. Cred doar în generațiile care vin. Am prieteni medici rezidenți din generația mea care sunt atât de pasionați, atât de profesioniști și atât de implicați. Îi apreciez enorm și mereu le spun că în sinea mea mă rog să nu le obosească avântul. Aș scrie mai multe dar sunt atât de trist și obosit. Voi scrie o plângere, nu va rezolva nimic, știu, absolut nimic, dar am să o fac ca să pot dormi liniștit”, a mai scris actorul pe Facebook.

Marți dimineață, actorul se simțea mai bine. Acesta a spus că și-a reluat activitățile. Deși are în continuare o sensibilitate la lumină, știe că îi va trece cu ajutorul tratamentului.

Cîmpean a cerut explicații conducerii Spitalului Județean

În urma întâmplării povestite de Iustinian Turcu, președintele CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, a cerut explicații conducerii spitalului județean. „Situația descrisă public de către domnul Iustinian Turcu care a reclamat serviciile Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Sibiu m-a determinat ca, în această dimineață (n.red.: luni), la primele ore, să solicit conducerii Spitalului Județean, respectiv domnului manager Dr. Daniel Chelcea și domnului director medical dr. Călin Cipăian, o poziție detaliată în legătură cu cele comunicate, dar și măsurile concrete pe care Spitalul le-a luat în acest caz și pentru preîntâmpinarea altor cazuri posibile. (…) Am cerut ca toate lămuririle și măsurile să îmi fie transmise până mâine (n.red.: marți) la ora 12:00, urmând ca, ulterior, conducerea SCJUS să le comunice public”, a scris Cîmpean pe Facebook.

Cîmpean a mai precizat că vrea ca Spitalul Județean, către care au fost alocate sume considerabile de la CJ pentru investiții, să se ridice la nivelul așteptărilor oamenilor. „Dar dacă tuturor acestor eforturi și demersuri nu li se vor adăuga preocuparea echipei de management, a șefilor de secții, implicarea întregului personal, nu vom avea servicii mai bune, ci vom avea aceleași servicii, doar că în spații moderne”, a mai spus Daniela Cîmpean.

Ora de Sibiu a solicitat un punct de vedere reprezentanților Spitalului Județean. Până la ora publicării articolului (12:00), nu a fost transmis un răspuns. Revenim cu detalii!