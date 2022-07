Tânăra implicată în incidentul cu mâncarea alterată de la Super Mama a depus plângere la Protecția Consumatorilor, marți dimineață, la ora 9:00.

Izabela Olaru a încercat să sune de mai multe ori la Protecția Consumatorului încă din ziua în care a avut loc evenimentul, însă fiind sâmbătă nu a răspuns nimeni. Prin urmare, a trimis imaginile și videoclipul la redacția Ora de Sibiu. Aceasta a făcut o sesizare la Protecția Consumatorului marți dimineața, 12 iulie, la ora 9:00, după care a trimis pe e-mail numărul de înregistrare primit și probele.

„Am fost luni la Protecția Consumatorului, dar am ajuns prea târziu și m-am dus marți de dimineață, la ora 9:00. Am completat reclamația, iar mai apoi am trimis pe e-mail probele și numărul de înregistrare. Au zis că urmează să se rezolve”, spune Izabela Olaru.

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Sibiu confirmă plângerea depusă marți, în 12 iulie. „Da, Izabela Olaru a făcut sesizare marți. După ce se depune o sesizare la noi, fie că este pusă fizic la instituție sau trimisă pe e-mail, se repartizează unui comisar de teren care împreună cu un alt coleg din echipă se duc și cercetează toate aspectele sesizate și documentele, iar apoi se formulează un răspuns în 30 de zile pentru consumator”, spune comisar șef la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Sibiu, Amalia Cindrea.

Drept la replică (oradesibiu.ro)