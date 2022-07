Înmatriculările de mașini electrice au crescut foarte mult în România. Cota de piață realizată de acestea este de 20,4 la sută. De asemenea, și înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu 23,2 la sută față de 2021, potrivit unei analize APIA.

„După evoluția importantă a primelor luni, iunie 2022 vine cu o scădere de 7,8% a înmatriculărilor de autovehicule faţă de anul precedent, scădere înregistrată după 5 luni de creștere de la începutul acestui an. Dacă ne raportăm la anii anteriori, luna iunie 2022 este în creștere cu 8,9% față de perioada similară din anul 2020 şi cu 20,0% in scădere faţă de iunie 2019”, potrivit datelor DRPCIV prelucrate de APIA.

În piața națională, TOP 10 mărci, autoturisme + autovehicule comerciale, după șase luni din 2022, este condus de către Dacia (16.434 unități), urmată de Ford (6.139 unități), Toyota (5.050 unități), Hyundai (4.630 unități), Renault (4.550 unități), Volkswagen (4.220 unități), Skoda (3.962 unități),

Mercedes Benz (3.556 unități), Peugeot (2.090 unități) și Kia (1.379 unități).

„APIA constată cu bucurie o evoluție pozitivă a pieții de mașini noi din România în prima jumătate a anului 2022, având o creștere seminificativă față de perioada similară a anului trecut. Organizația noastră a susținut activitatea operatorilor din business-ul auto – importatori, dealeri, agenți – în fața autorităților, pentru a oferi clienților de automobil din România condiții cât mai bune. În ciuda multiplelor crize prin care trece industria auto la nivel global, APIA reușit să aibă un dialog constructiv cu ministerele și agențiile guvernamentale, care să ofere mai multă predictibilitate pentru consumator.

Programele Rabla – la care APIA a fost un partener important al Ministerului Mediului si al AFM – Administrația Fondului de Mediu, sunt un bun exemplu în acest sens. APIA evoluează către o organizație a Mobiltății ce grupează actorii importanți din toate domeniile implicate în acest fenomen național și global. Încă de la lansarea de către Comisia Europeană a programului „Fit for 55”, Asociația noastră a militat pentru o analiză detaliată și o înțelegere profundă a schimbărilor majore cerute de acest program. Între timp, prin votul din Parlamentul Europei și al Consiliului European, programul CE a devenit lege și va fi aplicat pe întreg teritoriul UE. APIA își propune un dialog serios cu guvernul României pentru a stabili de urgență cele mai bune măsuri și etape necesare evoluțiilor implicate până în 2035, cand vom avea vânzarea de automobile noi cu emisii zero. În acest sens, APIA a avansat deja o serie de inițiative care să contribuie serios la evoluția spre electromobilitate a pieții românești. Noi credem ca realizarea unui program / calendar național care să facă trecerea la electromobilitate într-un mod transparent, etapizat, tinând cont de nevoile și posibilitățile consumatorului de automobil, este fundamental pentru tinta asumata pentru 2035”, spune Dan Vardie, Președinte APIA

Potrivit anazilei, autoturismele (care reprezintă aproximativ 83% din total) au înregistrat, în luna iunie 2022, un volum de 10.930 unități, cu 7,0% mai puţin decât în luna similară din 2021.

În funcţie de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în primele șase luni din acest an, motorizările pe benzină înregistrează o creştere de 24,5% față de perioada similară din 2021, ajungând, astfel, la o pondere de 65,1%. In ceea ce privește autoturismele echipate cu motoare diesel, acestea înregistrează o scădere de 26,4% față de primele șase luni din 2021 și dețin o cotă de 14,5% din total.

Pe de altă parte, autoturismele “electrificate“, respectiv cele electrice (100% și hibride plug-in), precum și cele full hybrid (care dispun şi de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă), ajung să dețină, după șase luni din 2022, o cotă de piață de 20,4%, care depăşeşte cu 5,9% si 3.460 unităţi cota deţinută de motoarele diesel.

Ca și în anul 2021, când, deși s-a înregistrat o scădere a achizițiilor de autoturisme în general, cele “verzi” au performat, în anul 2022, achizițiile din această categorie s-au dublat (+122,7%) comparativ cu perioda similară a anului trecut. In acest context, este de remarcat creșterea importantă a autoturismelor 100% Electrice (+411,7%) şi a celor plug-in hybrid (+119,3%).

Cu atât mai mult, în primele șase luni din anul 2022, este de remarcat evoluția la vârful clasamentului unde primele 5 cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt Dacia Spring, cu 2.385 unități, model lansat în 2021, cu o creștere de 37 ori față de aceeaşi perioadă a anului precedent, Tesla Model 3, 279 unități, cu o creștere de 19 ori față de 2021, Hyundai Kona cu 233 unități, în creștere cu 356,9%, Volkswagen e-UP! cu 209 unități, în creștere cu 39,3% și Renault Zoe cu 135 unități, în creștere cu 84,9%.

În ceea ce privește autoturismele Plug-in, top 5 modele este condus de Ford Kuga, cu 208 unități, +252,5%, urmată de Mercedes Benz GLE cu 143 unități, +138,3%, Hyundai Tucson cu 121 unități și o creștere de 611,8%, Renault Captur cu 119 unități, în creștere cu 11,2% și Mercedes Benz GLC cu 115 unități, în creștere cu 51,3%. Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc din top 3 Toyota Corolla cu 1.203 unități, în creștere cu 30,3% față de 2021, urmată de Toyota C-HR cu 987 unități și 14,2% creștere, apoi Toyota RAV4 cu 763 unități, în creștere cu 23,7%.

„În primul semestru al anului curent continua cresterea livrarilor in ceea ce priveste autovehiculele “ electrificate “ total sau parțial, în raport cu celelalte tipuri de mașini care folosesc încă motoarele termice. Este un fenomen la care ne așteptam, ținând cont de facilitățile oferite de către autoritățile române – cu care APIA a purtat și poarta, în continuare, un dialog permanent – alături de tendințele manifestate la nivel global. Pentru anul în curs, ca și pentru următorii ani, rămâne o provocare pentru industria de profil satisfacerea cerererii in creștere pentru autovehicule non poluante împreună cu realizarea, de către factorii responsabili, a unei infrastructuri eficiente de încărcare a bateriilor, atât din punctul de vedere al timpilor de încarcare cât și al localizării acestora”, afirmă Mihai Ivănescu, vicepreședinte APIA.