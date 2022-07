BC CSU Sibiu continuă transferurile la nivelul frontcourt-ului pentru sezonul competițional viitor. Vuk Djordjevic se alătură trupei antrenate de Miguel Angel Hoyo. El vine din Slovacia, de la Komarno, acolo unde a petrecut primul sezon al carierei în afara Serbiei.

Născut pe 24 ianuarie 1999 la Bor, estul Serbiei, Vuk Djordjevic are 23 de ani și se va afla la prima experiență în România. Înalt de 2.03 metri, jucătorul sârb evoluează pe pozițiile 4-5.

Djordjevic și-a început cariera la Vrsac, după care a trecut pe la Sloboda Uzice și Kolubara LA 2003, toate echipe din primul eșalon baschetbalistic al Serbiei. Sezonul 2021/2022 l-a regăsit în Slovacia la MBK Rieker Komarno, acolo unde a fost antrenat de Zlatko Jovanovic, iar împreună au ajuns până în semifinalele campionatului.

În Slovacia, Djordjevic a avut cifre remarcabile în stagiunea precedentă, 17.1 puncte, 6.1 recuperări și 1.7 pase decisive în 34 de minute jucate în medie în cele 34 de prezențe pe parchet. Pivotul sârb a încheiat cu procentaje de 58.0% de la 2 puncte, 46.9% de la 3 puncte și 79.1% de la linia de pedeapsă, pentru un indice al eficienței de 17.5 unități.

„Sunt recunoscător antrenorului și conducerii clubului pentru această oportunitate. Sibiul este un oraș al baschetului, Liga Națională este o provocare fenomenală pentru mine. Când am auzit de la colegii mei și de la agentul meu care au jucat în România câte cuvinte frumoase au avut pentru club și ligă, nu am putut să nu accept oferta. Sper la o colaborare minunată și un mare succes. Am mai auzit că Sibiul are foarte mulți fani, sper să facem lucruri grozave împreună”, a spus sportivul.

Vuk Djordjevic au avut 11 partide în sezonul precedent în care a terminat cu minim 20 de puncte marcate și de asemenea, a înregistrat trei double-doubles. Cea mai bună performanță pentru Komarno a reușit-o într-un meci din sezonul regulat cu Lucenec, care ulterior avea să-i elimine din playoff, când Djordjevic a totalizat 27 de puncte, 8 recuperări și 3 pase decisive. Sârbul a fost perfect de la 2 puncte în acel joc de la 2 puncte și libere, 8/8 respectiv 2/2, în timp ce la 3 puncte a marcat 3/5 iar la final a înregistrat 32 la eficiență.

Cu transferul lui Vuk Djordjevic, echipa noastră ajunge la trei jucători în frontcourt, de unde mai fac parte Mouhamed Barro și Roberts Blumbergs. Mirel Dragoste, Aurelian Gavriloaia, Sebastian Ionescu și Baris Cagan Ozkan sunt jucătorii care asigură contingentul autohtonilor.