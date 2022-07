Într-un mesaj pe twitter, Bill Gates a anunțat transferul în această lună a 20 de miliarde de dolari către fundația Bill and Melinda Gates Foundation, pentru a-i permite acesteia să își crească cheltuielile, în acțiunile pe care le derulează, de la 5 la 9 miliarde de dolari pe an, începând cu 2025, scrie Digi24.

„Uitându-mă în viitor, plănuiesc să îmi direcționez toată averea către fundație. Voi coborî în topul celor mai bogați oameni de pe planetă și într-un final nu voi mai face parte din acesta”, a precizat Bill Gates.

Miliardarul i-a mulțumit cu această ocazie și investitorului Warren Buffet pentru contribuția financiară pe care a avut-o de-a lungul timpului la dezvoltarea fundației, precizând că „datorită generozității sale incredibile, fundația a putut să aibă planuri atât de ambițioase”.

Warren Buffett, alături de Bill Gates și fosta lui soție, au pornit în 2010 o inițiativă numită „The Giving Pledge” prin care filantropii se angajează să își direcționeze o mare parte din avere către cauze caritabile, fie pe parcursul vieții, fie prin testamentele care rămân în urma lor.

Al patrulea cel mai bogat om din lume a mai spus că are „obligația” de a-și returna resursele către societate. „Am obligația de a-mi returna resursele către societe în moduri care au cel mai mare impact pentru reducerea suferinței și îmbunătățirea vieților”, a mai spus Bill Gates, manifestându-și în același timp speranța că și alte persoane cu averi impresionante și privilegii vor intensifica acest efort și îi vor urma exemplul.

Although the foundation bears our names, basically half our resources have come from Warren Buffett. His incredible generosity is a huge reason why the foundation has been able to be so ambitious. I can never adequately express how much I appreciate his friendship and guidance. pic.twitter.com/at7MvJKxQv

