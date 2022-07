Culturile sunt din ce în ce mai afectate de secetă, iar fermierii nu mai știu ce să mai facă. Cea mai bună variantă pentru ei, ar fi ca statul să le ofere finanțare și să-i ajute să treacă peste această gravă problemă.

Fermierii afectaţi de secetă ar trebui să primească urgent despăgubiri, iar autorităţile să reînceapă lucrările la canalele de irigaţii, a afirmat joi Alexandru Ţachianu, fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, în prezent fermier, reprezentant al Asociaţiei Fermierilor Români.

În ceea ce priveşte o strategie pe termen lung, Alexandru Ţachianu a făcut referire la necesitatea înfiinţării unei entităţi de management al riscului în agricultură, care să gestioneze aceste probleme şi să poată interveni în piaţă când preţurile sunt volatile.

„Vorbesc cu colegi de prin Buzău, de prin partea de nord-est a ţării, Moldova. Când ne spun că au făcut 2.000 de kilograme la hectar, la grâu, efectiv ţi se face pielea de găină. Noi suntem un caz fericit, la mine în zonă producţia este normală pentru anul acesta, dar vedem cum va fi de acum înainte la floarea soarelui şi la porumb”, a subliniat Alexandru Ţachianu, la Dezbaterile Profit News, „Maratonul Agriculturii”.

El şi-a manifestat speranţa că ministrul Agriculturii Petre Daea va continua reabilitarea canalelor de irigaţii.

„Eu am mare speranţă că domnul Petre Daea va continua ceea ce am început atunci, când eram la Ministerul Agriculturii, în 2017 – 2019. Noi am lucrat foarte intens pe partea de irigaţii şi s-au reabilitat multe canale, însă acest lucru nu rezolvă problemele din toată ţara, dar este un început. Aveam la momentul acela, dacă nu mă înşel, un milion şi ceva de hectare irigate şi altele în lucru (un milion). S-a întrerupt această lucrare în momentul în care Guvernul de atunci a căzut şi doi ani de zile nu s-a mai făcut nimic. Sunt sigur că domnul Petre Daea va prioritiza acest acest domeniu”, a menţionat Alexandru Ţachianu.