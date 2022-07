Fanii UNTOLD pot vedea acum în ce zile urcă artiștii lor preferați pe cele 6 scene ale festivalului. Peste 200 de artiști naționali și internaționali, printre care Above & Beyond, Anne-Marie, Claptone, David Guetta, Don Diablo, J Balvin, Kygo, Lost Frequencies, Major Lazer, Morten, Paul Kalkbrenner Live, Steve Aoki și Tujamo vor urca pe mainstage la cea de-a șaptea ediție a unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume. UNTOLD are loc între 4 și 7 august, la Cluj-Napoca.

UNTOLD 2022, PROGRAM PE ZILE

JOI, 4 AUGUST

Mainstage: Above & Beyond, Claptone, Manuel Riva, Morten, Partydul KISS FM, Steve Aoki, Vini Vici

Galaxy: Djeff, Jamie Jones B2B Loco Dice, Mahony, Raresh

Alchemy: Groove Hustlaz – Aldaris & S-T-PHAN, Macanache, Malaa, Marko Glass Ft. Bvcovia, Noisia (DJ Set), Paraziții, Șuie Paparude

Daydreaming: Armen Miran & Hraach, Audiofly,Caleesi & Sarah Kreis, Damian Lazarus, Lazare Hoche, Nick Varon, Refrakt, Sesiune

Time: Adrian Șaguna B2B Mihai V, Arias, Cotoraci B2B Kaisser, Digitalove, DJ Andi, Maestros Del Ritmo – John Trend& Jay KO, Marius Onuc B2B Just 2, Mike Kross B2B Kataa, Paul Damixie, Plastik Funk

Fortune: Bogdan Vix & Claudiu Adam, Darren Porter, Marco V, Markus Schulz, Nifra, Talla 2XLC

VINERI, 5 AUGUST

Mainstage: Bassjackers, Chico Rose, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Dirty Nano, G-Eazy, Gryffin, Paul Kalkbrenner Live

Galaxy: Amelie Lens, Anfisa Letyago, Maceo Plex, Marcel Fengler, Richie Hawtin

Alchemy: AlbertNBN, Azteca, Deliric x Silent Strike with Muse Orchestra, DJ Snow & Mc Agent, L’Entourloop with N’Zeng, Troy Berkley & Blabbermouf, Nane, Rava, Sub Focus B2B Wilkinson Ft. ID & Ad-Apt

Daydreaming: Dizharmonia, Djeff, Hot Oasis, Kozo, Mira & Chris Schwarzwalder, Raresh, Sebastien Leger Modular Live Show, Seen Vybe

Time: Albin Kaczka, Andi Moisescu, Andre Rizo, Andreea Esca & Otravă, Andrew Maze B2B Adrian Funk, CDJ Cristian-Daniel, Cucugram B2B Deny, Ferreck Dawn, Kasia, Kristian Nairn, Maryo, Moonsound

Fortune: Aly & Fila, Drym, Nikolauss & Starpicker, Paul Denton, Sean Tyas, The Thrillseekers Pres. Hydra

SÂMBĂTĂ, 6 AUGUST

Mainstage: Alok, David Guetta, FKJ, Kungs, Kygo, Major Lazer Soundsystem, Oliver Heldens

Galaxy: Ann Clue, Boris Brejcha, Mathame, Paco Osuna, Reinier Zonneveld Live

Alchemy: Borgore, Connect-R & Johny Romano, El Nino, Grasu XXL & Guess Who, Killa Fonic, Netsky, YNY Sebi, ZO

Daydreaming: Angel, Camilo Franco, Dave Andres, Maga, Matthew Dekay B2B Yokoo, Mihai Popoviciu, Nico Stojan, Pablo Fierro, Persic

Time: Alex Kennon, Chris Hype, DJ Dark & Mentol, Jack Orange B2B Will Johnston, Korolova, Matt, Maya, Nusha, Rosario Internullo, Vali Bărbulescu B2B Lucian Bărbulescu

Fortune: Andrew Rayel, Giuseppe Ottaviani, Jody Wisternoff, Men-D, Ruben De Ronde, Xijaro & Pitch

DUMINICĂ, 7 AUGUST

Mainstage: Anne-Marie, ATB, Hardwell, J Balvin, Lost Frequencies, Pascal Junior, Tim Hox, Tujamo

Galaxy: Coeus, Kevin De Vries, Stephan Bodzin Live, Tale of Us

Alchemy: Arkanian x Azrael Golden x Zannidache, Culese din Cartier, DJ Shiver, Dub FX & Woodnote, Ian, Princess Nokia

Daydreaming: Akos, Bross, Day Dreamers (Marwan, Woodnote, Dub FX), Hernan Cattaneo B2B Nick Warren, Jan Blomqvist, Marwan, Paax (Tulum), Pandhora Live, Paul Soll (Live Act)

Time: Adrian Eftimie & Optick, Alb Who B2B Andrew Dum, Anna Tur, Fehrplay, Hiddn, No Idea, Noel Holler B2B Toby Romeo, Raldum, S.A.L. Suzuki, Simina Grigoriu, Steff Da Campo

Fortune: ATB, Daxson, Emma Hewitt, Ferry Corsten Pres. Gouryella, Jorn Van Deynhoven, Roman Messer, Suncatcher & Exolight, The Wlt.

Biletele de o zi și abonamentele pentru cele 4 zile și 4 nopți de magie sunt disponibile pe untold.com.