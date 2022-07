Shopping City Sibiu anunță deschiderea, în cadrul centrului comercial, a unei expoziții inedită de fotografie, ce își propune să aducă la suprafață, pentru vizitatorii mici și mari, minunata lume a oceanului.

Proiectul va putea fi admirat în perioada 15 iulie – 15 august și este un demers artistic inedit, o adevărată declarație de dragoste pentru lumea din adâncurile apei, dar și un semnal de alarmă în ceea ce privește protecția speciilor marine amenințate. Astfel, vizitatoriicentrului comercial vor avea oportunitatea de observa bogăția lumii subacvatice, de la pești multicolori, la pisici de mare, sau la crustacee și corali.

În plus, toți cei ce vor să afle mai mult despre flora și fauna marina, dar și pasionații de fotografie, sunt invitați astăzi, 15 iulie, de la ora 18:00, la vernisajul acestei expoziții unde îl pot descoperi și pe artistul din spatele camerei foto, scafandrul Alin Miu.

De la scafandru recreațional la artist al camerei foto

Alin Miu a început fotografia subacvatică odată ce a descoperit lumea adâncurilor, ca scafandru recreațional, cu 17 ani în urmă. Pentru că imaginile subacvatice descoperite l-au surprins și impresionat, și-a dorit să le împartă cu cei de la suprafață, cu publicul larg. Astfel, Alin a lansat proiectul fishtale.ro, unde scrie despre fotografia subacvatică, încercând să împărtășească din experiența personală cu alți pasionați de acest domeniu, dar și despre cele mai impresionante locuri de scufundări, tehnică fotografică subacvatică, echipamente de scufundări și de fotografie.

Expoziția poate fi vizitată gratuit și face parte din campania de vară a centrului comercial: „La Summer Sale ești în apele tale de la mic la mare”, ce aduce reduceri și beneficii pentru toți utilizatorii aplicației SPOT.

Mai multe detalii despre toate surprizele și reducerile pregătite de Shopping City Sibu pentru această vară pot fi descoperite pe site-ul centrului comercial, www.shoppingcitysibiu.ro.

