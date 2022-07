Proiectul „Punți în dezvoltare” a fost lansat anul acesta de Fundația CEIR, pentru integrarea rromilor din Sibiu. Prin acest proiect, inițiatorii își propun formarea copiilor, părinților și profesorilor în vederea ameliorării nivelurilor de toleranță, de solidaritate și de implicare socială pentru a reduce abandonul școlar și pentru a ameliora nivelul de trai al comunităților vizate.

Proiectul se derulează în parteneriat cu cinci instituții școlare din județul Sibiu, din mediul rural: Liceul Tehnologic Iacobeni, Liceul Tehnologic “Stănescu Valerian” Târnava, Școala Gimnazială Brădeni, Școala Primară Netuș, Școala Gimnazială Noistat, care au un procent de minimum 20% de elevi înscriși de etnie rromă.

„În perioadele 18-22 Iulie si 15-19 august vom derula două tabere la Râul Sadului pentru copiii de etnie rromă și nerromă care nu au avut până acum oportunitatea de a beneficia de o astfel de experiență. Din acest motiv încercăm să oferim copiilor cât mai multe experiențe care să contribuie la instalarea unor mecanisme sănătoase de educație care sperăm să reziste cât mai mult în timp. Mai mult de atât, dorim să îi familiarizăm pe cei mici cu alte modalități de petrecere a timpului și alte stiluri de viață, care susțin progresul”, spune managerul de proiect, Ana-Maria Bogdan.

Scopul proiectului

Proiectul ”Punți în dezvoltare” urmărește să genereze o multitudine de efecte pozitive și de lungă durată în școlile partenere, dar și asupra persoanelor implicate direct sau indirect în activități. Proiectul a început în martie 2022 și se va desfășura până în iunie 2023 în cele cinci unități școlare partenere.

Grupurile țintă ale proiectului sunt profesorii din şcolile partenere care lucrează cu copii rromi, 70 de părinţi (rromi şi nerromi) ai elevilor implicați în activități de învățare/conștientizare în domeniul anti-discriminării, ateliere de lucru, educație comunitară și minimum 200 de elevi care vor fi implicați în activitățile de conștientizare în domeniul incluziunii.

Comunitatea rromă prezintă un nivel mai scăzut de școlarizare, un nivel de analfabetism mai mare, o rată mai înaltă de abandon școlar, o prezență redusă de studenți rromi în educația superioară și, în general, mai puțin succes școlar.

Grupul țintă direct al proiectului va fi implicat în implementarea planului de acțiuni propus în acest proiect, axat pe învățare/sensibilizare anti-discriminare, campanie de informare publică cu sprijinul rețelelor de socializare și mass-media mainstream, campanie de educație publică sub formă de pliante, clipuri video, interviuri, eseuri și articole.

Abandonul școlar – cea mai mare problemă pentru copiii rromi

„Copiii de etnie rromă sunt adesea discriminați, atât în mediul rural, cât și în mediul urban. Din păcate, abandonul școlar este mult mai mare în rândul copiilor de etnie rromă, principalul motiv fiind familia, ceea ce învață în familie. Din cauza mentalităților învechite sunt copii care la 9-10 ani trebuie să-și găsească pe cineva cu are să se căsătorească, li se spune că școala nu e importantă. Asta este o problemă la nivel național, nu doar la nivelul Sibiului. Sunt fetițe care sunt promise de la vârsta de 6-7 ani sau de la naștere pentru căsătorie și așa se formează un cerc vicios. Copiii sunt învățați că școala nu este importantă, că scopul lor este să se căsătorească și să facă copii, și dacă părinții îi învață în acest fel ei nu mai acordă atenție școlii”, spune managerul proiectului.

Copiii rromi vor să învețe – ce îi împiedică?

”De multe ori, în școlile în care merg observă cât de mult își doresc copiii să învețe. Ridică mâinile sus și strigă „Eu vreau să învăț să scriu și să citesc”, dar, din păcate, problema pornește de la părinți”, spune Ana-Maria Bogdan.

Inițiatorii proiectului vin în ajutorul copiilor de etnie rromă cu activități care includ nu doar copiii și profesorii, ci și părinții.

„Am considerat că e important să pornim de la părinți, avem activități pe care le facem săptămânal în una din cele cinci școli cu care colaborăm, ne întâlnim cu părinții, elevii și profesorii să discutăm, facem ateliere de comunicare, de înțelegere a incluziunii, despre diversitate, despre prevenirea discriminării prin formatorii noștri care sunt consilieri școlari, psihologi, experți în egalitate de șanse și care se descurcă foarte bine.

Vechile mentalități ale rromior – greu de schimbat

Inițiatoarea proiectului consideră că dacă va reuși să schimbe măcar câteva persoane, își va îndeplini obiectivul personal. Ea apreciază că nu poate să îi schimbe pe toți, din cauză că mulți dintre ei nu-și doresc schimbarea.

„Noi încercăm, o să insist cât se poate de mult. Odată cu taberele acestea gratuite, s-au implicat mai mulți părinți. În general, dacă nu li se dă ceva ca să vină, nu vin, dar de când cu taberele gratuite, au fost obligați, mai mult sau mai puțin, să vină la aceste ședințe și am încercat să le explicăm anumite aspecte. Nu poți să îi schimbi pe părinți, dar încercăm cât putem. Ne-am implicat și la nivel medical, am avut o fetiță care nu este lăsată de mama ei în tabără pentru că are probleme cu ochii, i-am spus mamei că mă voi ocupa eu, dar problema există de trei ani, iar copilul nu a fost dus până acum la un control. Dacă le-aș da banii necesari, ar fi folosiși pentru cu totul altceva, nu pentru rezolvarea problemelor copilului. Noi încercăm prin aceste ședințe să îî facem să conștientizeze cât de importantă este educația. Educația este gratuită, statul îi ajută, profesorii merg din poartă în poartă și îi cheamă la școală, deci ajutor au. Noi credem că va exista o diferență, poate nu la toți, dar măcar la o parte dintre ei. Dacă putem ajuta, eu, personal, aș fi mulțumită”, spune Bogdan Ana-Maria, managerul proiectului.