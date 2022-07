Salvamontiștii sibieni intervin de urgență în Munții Făgăraș pentru salvarea a două persoane. O persoană are nevoie de ajutor în zona Cascada Sărata, iar o altă persoană a apelat la ajutorul salvamontiștilor după ce a căzut din poteca zona lanțuri Sub Laitel.

Actualizare

Persoana rănită de la Cascada Sărata a fost troliată și preluată de un elicopter SMURD. Salvamontiștii sibieni și cei din județul Argeș se află la al doilea caz de salvare. Este vorba de o persoană de sex feminin în vârsta 50 ani din Baia Mare pe poteca triunghi albastru între Cabana Negoiu și Cascada Sărata cu probleme la membru inferior stâng cu entorsa la nivelul genunchiului preluată de elicopter prin troliere

Știre inițială

”SPJ Salvamont Sibiu intervine pt recuperarea unei persoane de sex feminin, care a suferit o entorsa de membru inferior in Muntii Fagaras zona Cascada Sarata A fost solicitat si elicopterul pentru recuperarea victimei prin troliere. Victima 50 ani Mai avem inca un apel tot in Făgăraș tot o persoana de sex feminin care a căzut din poteca zona lanțuri Sub Laitel Victima este stabila dar acuza dureri lombare Intervine salvamont Sibiu si Argeș si a fost solicitat aceleași elicopter. Aici nu avem mai multe detalii. Actiunile sunt in desfasurare.” a SPJ Salvamont Sibiu.