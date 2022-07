Weekendul acesta se anunță a fi unul plin de evenimente la Sibiu. Indiferent de vârstă, în oraș sunt organizate activități atât pentru adulți, cât și pentru cei mici. Petreceri și activități în aer liber pentru părinți și copii sunt doar câteva dintre evenimentele prin care sibienii își pot petrece timpul.

Cele mai memorabile nopți de vară sunt cele în care dansezi cu prietenii până dimineața pe muzică de calitate. Pentru cei care vor să se distreze, Cotton organizează vineri (15 iulie) seara petrecerea „Summer Night Party Mix”. Petrecăreții sunt așteptați și sâmbătă, 16 iulie, să se bucure de atmosfera perfectă a unei nopți de vară pe muzica mixată de Cipi Hampu și Alex Zara. Doritorii pot să își rezerve o masă la numărul de telefon 0752 268 866.

Sibienii care vor să-și petreacă weekendul acesta într-un mod mai liniștit pot opta pentru un film bun la CineGold, unde au de ales între: „Minions. The Rise of Gru”, „Thor: Love and Thunder”, „Lightyear”, „Top Gun: Maverick”, „Jurassic World: Dominatia”, „Fabrica de Vise”, „Telefonul negru” și „Elvis”.

Iubitorii de tradiții sau cei care vor să descopere secrete de la meșteri tradiționali locali și specialiști în gastronomie din comunități etnice diverse (români, sași, maghiari, rromi, lipoveni, greci, sârbi sau slovaci) sunt invitați până duminică, 17 iulie, la ASTRA Multicultural” Evenimentul, care a început pe 13 iulie și se desfășoară la Muzeul ASTRA, va mai aduce în fața vizitatorilor artiști locali, ansambluri și grupuri folclorice.

Părinții care au așteptat sfârșitul de săptămână ca să-și petreacă mai mult timp cu copiii au șansa să participe împreună cu aceștia la activități interactive și distractive, sâmbătă și duminică, între orele 11:00 – 18:00, în Orașul Artiștilor, pe platoul din fața Turnului Sfatului din Sibiu. Familiile vor avea la dispoziție toate materialele necesare pentru a participa la un atelier creativ și relaxant, unde copiii vor fi ghidați chiar de către proprii părinți. Participarea este liberă, fără taxă de înscriere, însă locurile sunt limitate.

Tot în acest weekend, copiii sibienilor pot urmări spectacolul „Prințesele Spion”, după scenariul original de Elena Vlădăreanu, sâmbătă, 16 iulie, de la orele 11:00 și 18:00 și duminică, 17 iulie, de la ora 11:00, la Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong”. Spectacolul este recomandat copiilor cu vârsta peste 3 ani. Povestea este una contemporană, autorii încercând să explice pe înţelesul copiilor distrugerea parcurilor şi a spaţiului verde. Spectacolul este o modalitate de a activa conştiinţa civică a copiilor în domeniul ecologic. Producţia afirmă dreptul parcului de a exista şi dreptul copiilor la spaţiul verde. Biletele costă 12 lei.

Sibienii care vor să iasă din oraș pot alege să facă o plimbare cu mocănița pe Valea Hârtibaciului, pe ruta Hosman – Cornățel. Durata călătoriei este de aproximativ o oră și jumătate, cu plecări din Hosman la orele 10:00, respectiv 18:00. Biletele costă între 15 și 25 lei și pot fi cumpărate online. Copiii între 3 și 18 ani beneficiază de reducere, iar cei sub 3 ani călătoresc gratuit.

Tot în acest weekend, se desfășoară Raliul Sibiului. Zeci de mașini se vor întrece, vineri, 16 iulie, de la 20:30, în Munții Cindrel și sâmbătă, de la ora 15:50 pe terenul auto din spatele bazei „Pompierul” Sibiu.

Pentru două zile, 15-16 iulie, Sibiul devine „capitala modei din România”. Cea de-a 11-a ediție a Festivalului „Sibiu Fashion Days”, în care designeri români vor prezenta creații vestimentare spectaculoase, va avea loc în Piața Habermann.