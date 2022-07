„Bette este o însoțitoare de zbor activă pentru compania American Airlines. Ea și-a început cariera pe 4 noiembrie 1957 și în prezent este tot însoțitoare de bord”, potrivit guinnessworldrecords.com.

Bette Nash will be celebrating her 65th year as a flight attendant with a new Guinness World Record for the longest-serving flight attendant✈️ . ABCNews has the high-flying tale: #flight #worldrecord #attendant #MoveOnUp 🚀 https://t.co/9khlBrxzG1

