Simone Tempestini a reușit din nou să câștige pentru a treia oară consecutiv Raliul Sibiului, etapa a cincea a Campionatului Naţional de Raliuri Betano.

Echipajul Simone Tempestini/Sergiu Itu (Skoda Fabia Rally2) s-a impus cu timpul total de 01 h 19 min 35 sec 8/10, fiind urmat în clasamentul final de Bogdan Marişca/Sebastian Itu (Skoda Fabia R5), la 04 min 39 sec 3/10, şi de Andrei Gîrtofan/Doru Vrajă (Skoda Fabia Rally 2), la 06 min 05 sec 3/10, etc.

Sebastian Barbu/Bogdan Iancu (Skoda Fabia Rally2 Evo) s-a clasat pe locul al patrulea, la 06 min 55 sec 9/10, astfel că Barbu a pierdut poziţie de lider în clasamentul general al piloţilor în favoarea lui Andrei Gîrtofan.

Simone Tempestini, care a câştigat 8 din cele 9 probe speciale desfăşurate la Raliul Sibiului, a revenit în lupta pentru titlu cu acest succes.

Cvadriplu campion naţional consecutiv al Bulgariei, din 2018 şi până în 2021, Mladen Anghelov, a încheiat al cincilea la Sibiu.

Potrivit site-ului Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, după primele cinci etape, în clasamentul general al piloţilor, Andrei Gîrtofan este lider, cu 158,2 puncte, urmat de Sebastian Barbu, 153,6 puncte, Simone Tempestini, 119 puncte, etc. Clasamentul se realizează după următorul algoritm: cele mai bune şapte rezultate, cele mai bune trei etape de macadam plus cele mai bune patru etape de asfalt sau cele mai bune trei etape de asfalt plus cele mai bune patru etape de macadam.