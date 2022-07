„Veștile despre posibilele criterii de finanțare a investițiilor din Sănătate mi-au făcut zilele acestea o nouă demonstrație tristă, aceea a unor politicieni care și-au greșit misiunea și a unor membri ai comunității care-i vor (și fac?) binele doar din vorbe.

Suntem în fața unei provocări, fără doar și poate. Dar nu e prima! Pentru a aduce proiectul Noului Spital Județean la nivelul de astăzi am trecut prin multe altele. Ce-i drept, pe tot acest parcurs, ne-am cunoscut în mare parte aliații, dar și pe cei de la care nu ne putem aștepta la nimic bun.

Suntem în fața unei provocări care va testa din nou puterea reprezentanților administrației și a liderilor politici. Dar nici asta nu este prima oară. E greu pentru cei din afara acestui proiect să înțeleagă câte piedici s-au pus în realizarea lui. E greu, în primul rând, fiindcă noi nu am vorbit despre asta. Am reacționat la cele publice, la contrele referitoare la amplasament, la cele privind structura funcțională etc. Dar, în realitate, cei care făceau toate astea nu s-au limitat la atât! Au încercat să blocheze proiectul la București, să pună bețe-n roate la autorități, practic să oprească această viitoare investiție.

Autorii tuturor acestora și-au găsit, nu foarte greu, lăudători în presă și într-o parte a societății. Pentru ei, posibilul eșec al meu, al Consiliului Județean Sibiu, al PNL Sibiu valorează infinit mai mult decât realizarea noului Spital, iar asta am văzut, acum, din nou.

Asta și mai vechea tentație a bucuriei în fața răului altuia!

Atât doar că nefinanțarea spitalului și implicit nerealizarea lui nu este răul meu, al Danielei Cîmpean, al echipei mele sau al PNL Sibiu….

Am citit că mi se (sau ni se!) reproșează slăbiciune politică la nivel național. În realitate, parcurgerea tuturor etapelor de până acum, în ciuda atâtor și atâtor obstacole, se datorează, pe lângă altele, și forței politice.

Am citit, de asemenea, că în loc să construim un spital pe teren, am construit unul virtual, pe internet. Cu părere de rău, cei care spun asta nu au înțeles mare lucru din ceea ce am reușit să livrăm recent. Spitalul VR nu este un element de marketing, ci un mecanism în timpul procedurilor și de-a lungul realizării construcției. Dar, da! Spitalul VR a fost gata înaintea celui fizic. Este practica firească a tuturor proiectelor majore actuale peste tot în Europa!

Curios, însă, că deși o bună parte din comunitate a înțeles, mulți din politică și o parte din presă nu au priceput că Noul Spital ne-a dat ocazia unei alte construcții. Construcția interesului comun, a unității în acțiune pentru binele public. Un Nou Spital a fost și este prioritatea sibienilor dovedită de sondajele ultimilor 20 de ani. Și atunci, dacă sibienii vor asta, cum de nu ne unim pentru a îndeplini cerința lor?

Contează atât de mult că este Daniela Cîmpean sau PNL la Consiliul Județean? Contează asta mai mult decât realizarea efectivă a unui spital? Mă întreb: toate contrele și satisfacția publică a unei noi greutăți în realizarea acestui proiect îi fac pe cei care le practică pesediști mai buni? Sau userișiti mai buni? Sau ziariști mai buni? Fiindcă sibieni mai buni mă îndoiesc că îi fac!

În viață este foarte important să te ridici și să spui ce trebuie, atunci când trebuie. Dar la fel de important este să taci atunci când trebuie!

Vom continua efortul nostru de realizare a Noului Spital Județean. Vom continua, în același timp, să investim în servicii de sănătate mai bune având alături în efortul nostru societatea sibiană, medicii de bună credință și angajații din sistem care înțeleg care e menirea lor acolo.

Vom continua din acest punct, bucurându-ne de aprecierea acelora care au înțeles ce și de ce am făcut până acum. Niciunul dintre pașii de până azi nu a fost inutil, ba din contră! În momentul în care vom avea finanțarea, anii de până acum vor însemna ani economisiți din viitor. Fiindcă tot atâția ani ar fi durat documentațiile și după obținerea finanțării, ca și înaintea obținerii ei!

Noul Spital Judetean din Sibiu nu este doar ambiția mea, ci și a altor câteva sute de oameni care au muncit și muncesc pentru el. Mai presus decât atât, însă, este o necesitate pentru sute de mii de sibieni. Mă aștept, deci, în numele și al unora și al altora, ca politicienii, presa, toți cei care se consideră importanți pentru comunitate să întrebe acum, cum pot să ajute. Nimic altceva!”