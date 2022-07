Trei oameni au fost uciși și doi au fost răniți în urma unui atac armat într-un centru comercial din statul american Indiana.

Un bărbat a început să tragă în interiorul unui centru comercial din statul american Indiana, au declarat oficiali locali, informează Digi24.

„Am asistat la un atac în masă în seara aceasta la Greenwood Park Mall”, a declarat Mark Myers, primarul oraşului Greenwood, din statul Indiana, potrivit unui comunicat.

Mark Myers a spus că atacatorul a fost ucis de către „un individ înarmat”.

„Adevăratul erou al zilei este cetățeanul care purta în mod legal o armă de foc în acea zonă și a putut să-l oprească pe trăgător aproape imediat ce a început să tragă”, a declarat șeful poliției din Greenwood, Jim Ison, citat de Reuters. El l-a descris pe trecătorul înarmat ca fiind un tânăr de 22 de ani.

Police say at least two people are dead after a gunman opened fire at Greenwood Mall in Indianapolis.@GovHolcomb signed permitless carry into law in Indiana – over the objections of law enforcement – and it went into effect on July 1. #inlegis

📷 @wrtv pic.twitter.com/dR57DUcxxB

— Shannon Watts (@shannonrwatts) July 17, 2022