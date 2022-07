La propunerea Filialei Județene a PNL Sibiu, funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene va fi ocupată de sibianul Adrian Răulea.

Adrian Răulea a fost numit secretar de stat, prin decizia 414 a prim-ministrului României și publicată în monitorul oficial în data de 19.07.2022.

Adrian Răulea are o experiență vastă în gestionarea fondurilor europene. A început să lucreze în domeniu din 2007, iar din 2010 în sectorul public. Numele lui se leagă de proiectul prin care au fost introduse primele autobuze electrice în transportul public din România, dar și de proiecte de modernizare a unor spitale, crearea de noi locuințe sociale, infrastructură verde urbană ș.a.m.d. A fost consultant extern pentru Banca Mondială și subcontractor pentru BERD.

El va merge în guvern din funcția de director de programe la Zona Metropolitană Cluj, unde a fost responsabil de crearea unui cadru de guvernanță pentru zona metropolitană Cluj și de identificarea oportunităților de finanțare pentru proiectele relevante de dezvoltare.

În vârstă de 39 de ani, Adrian Răulea este sibian de origine, a terminat Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, după care și-a continuat studiile, la Cluj-Napoca. A absolvit Universitatea Tehnică din acest oraș, apoi a urmat un master în inginerie electrică și unul în afaceri europene și management de program (fără a susține disertația), tot la Cluj-Napoca.

Adrian Răulea a fost propus pentru funcția de secretar de stat de către organizația PNL Sibiu, deoarece a oferit de fiecare dată expertiza profesională atât în proiecte importante pentru comunitate cât și în propuneri de soluții la nivel național în materie de atragere a fondurilor europene.

„Adrian Răulea este pe deplin demn de funcția desemnată. Are expertiza profesională, experiență în administrație, atașament față de comunitatea noastră. Am convingerea că va fi un bun sprijin în echipa guvernamentală pe care noi putem să-l oferim pentru creșterea absorbției fondurilor europene, în Sibiu și la nivel național.” precizează deputatul Raluca Turcan, Președinta PNL Sibiu.