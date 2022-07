Bărbatul lovit de o mașină, luni, la Nocrich, se află în continuare în comă. Acesta este internat pe secția Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) la spital în Târgu Mureș. Medicii i-au spus fratelui acestuia că starea lui este gravă, având mulțime leziune la nivelul capului.

Fratele bărbatului lovit de mașină a povestit, pentru Ora de Sibiu, cum s-a petrecut accidentul. „Fratele meu este angajat la Primăria Nocrich. El, împreună cu alți trei oameni, curățau șanțurile, s-a întâmplat în timpul serviciului. Dintr-odată o mașină a venit spre ei. Nicolae a fost lovit cel mai tare și a intrat în comă. L-au dus cu elicopterul la Târgu Mureș”, povestește fratele victimei.

Familia bărbatului s-a deplasat de urgență la Târgu Mureș pentru a-i fi alături. Nici până astăzi, bărbatul nu s-a trezit și este tot în comă. Medicii sunt rezervați și se feresc să facă previziuni în privința stării lui. „Am fost acolo și nu am primit prea multe detalii despre el. De ieri și până azi (n.red.: marți), am stat la poartă. Au lăsat-o doar pe soția lui să intre două minute în salon. El este internat pe secția ATI. înainte să plecăm din spital, doctorii ne-au zis că are foarte mari leziuni la cap, leziuni care cu greu se vă la microscop. Nu știm nimic mai mult. Poliția, în schimb, ne-a spus aseară că nu e lovit grav la cap, ci la picior, îl are zdrobit. Nu știm ce să mai credem și suntem disperați. Sperăm să fie totul bine”, spune fratele bărbatului lovit de mașină.

Vă reamintim că accidentul s-a produs în cursul zilei de luni. Patru oameni au fost acroșați de o mașină, iar trei au fost răniți. Se pare că șoferul autoturismului a pierdut controlul volanului. El a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili care au fost cauzele producerii acestui eveniment.