Peste 40 tineri din toate colțurile țării s-au întâlnit pentru prima dată luni, 18 iulie, la Biblioteca ASTRA din Sibiu pentru a participa la programul de mentorat pentru cei care vor să obțină titlul de „European Youth Village” pentru satul lor.

La eveniment participă tineri din mai multe comune din România, care au venit la Sibiu pentru a afla care sunt principiile pe care se bazează un viitor sat european al tinerilor. Câștigători ai două ediții consecutive ale titlului „European Youth Village”, reprezentanții comunei Slimnic le prezintă demersul lor în cadrul acestui proiect ca să-i inspire pe invitați să se implice în dezvoltarea satelor din care vin.

Andra, unul dintre coordonatorii asociațiilor Go Free și ADA Bacău, a vorbit despre ce înseamnă proiectul European Youth Village. „Aceasta este prima întâlnire națională a noilor sate care candidează la titlul de Sat European de Tineret 2023. Programul alocă în fiecare an, în vederea candidaturilor tinerilor din România, o perioadă de mentorat. În acest an au aplicat tineri din zece comune din România și aceasta este prima întâlnire în care reprezentanți din fiecare comună se întâlnesc pentru prima dată. Perioadă de mentorat este de o săptămână în care vor învăța mai multe despre Satul European de Tineret, mai exact să se familiarizeze cu principiile care stau la baza programului”.

Comuna Slimnic – „Sat European de Tineret” doi ani consecutiv

Datorită implicării tinerilor din comuna Slimnic, aceștia au reușit să câștige pentru a doua oară titlul de „Sat European de Tineret”. „Am în spate o echipă foarte mare de tineri din Slimnic. Cu ajutorul lor și al asociației Cavalerilor Turnului Înclinat din Ruși am reușit să construim o echipă faină și să facem tot felul de activități pentru tinerii din mediul rural și să transformăm satul într-unul european de tineret. Titlul îl primești când vrei să devii sat european. Slimnic a primit pentru a doua oară titlul de sat european de tineret”, spune Mihai Panțiru, coordonator la Slimnic – Sat European de Tineret.

În cadrul proiectului tinerii din Slimnic s-au implicat în dezvoltarea satului natal, astfel ajungând să fie unul dintre puținele sate care au un Centru de Tineret fizic. De asemenea, au organizat cursuri de limba engleză pentru ca tinerii din sat să aibă mai multe oportunități, inclusiv cele oferite de programul Erasmus+. Seri de film, vânători de comori și excursii sunt alte activități care se desfășoară în comuna Ruși, din Slimnic, odată cu primirea titlului de „Sat European de Tineret”.

Programul ”Satul European de Tineret” este finanțat prin Erasmus+ și își propune să ofere noi oportunități de dezvoltare tinerilor care locuiesc în mediul rural. Erasmus+ este programul prin care Uniunea Europeană sprijină educația, instruirea, tineretul și sportul în Europa.