O femeie din Ucraina, refugiată în România din cauza războiului, a fost operată de tumoare la sân la Spitalul de Urgență din Sibiu.

Potrivit reprezentanților Spitalului Clinic de Urgență Sibiu, o pacientă de 37 de ani din Ucraina, refugiată în județul Sibiu, a fost operată de tumoare la sân în cadrul secției Clinice Chirurgie II. Operația a reușit, au precizat cei de la spital, relatează Mediafax.

„Procedura chirurgicală a decurs foarte bine, momentan pacienta se află în secția ATI pentru câteva ore. Ulterior va rămâne sub supravegherea Comisiei Oncologie a SCJU Sibiu și va efectua tratament de specialitate”, a declarat Dan Bratu, medicul șef al secției.

Femeia a fugit din regiunea Donețk împreună cu fiul său în vârstă de 7 ani și cu mama sa.

„Linia frontului se apropia cu repeziciune de orașul în care trăiam și de aceea am decis în luna martie să plecăm în regiunea Cernăuți pentru ca apoi să hotărâm să ne refugiem în România, unde am ajuns în iunie. În Cernăuți am fost ajutați de voluntari baptiști și astfel am ajuns la Sibiu”, a povestit femeia.

Tumoarea a fost descoperită în Ucraina dar, din cauza războiului, pacienta nu a mai avut timp de tratament.

„Pacienta a fost diagnosticată imagistic în Ucraina cu o tumoră malignă dar, din cauza războiului, nu s-au mai putut urma acolo pașii necesari în tratarea acestei afecțiuni”, a explicat Dan Bratu.

Ucraineanca va face tratament la Sibiu și va continua să locuiască într-un centru pentru refugiați din zonă.