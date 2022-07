Ministerul Sănătății a confirmat, luni, că proiectul viitorului Spital Județean Sibiu se află pe lista celor 49 de obiective de investiții în sănătate din care vor fi selectate minim 25 pentru finanțare prin PNRR. Selecția urmează să fie făcută pe baza criteriilor de prioritizare care se află în prezent în consultare publică. Înainte de asta, în cursul dimineții aceleiași zilei, s-au creat valurile din cauză că noul spital ar putea să fie scos de pe lista PNRR, situație care politicienii locali, reprezentanții Consiliului Județean, dar și sibienii au reacționat. În ședința extraordinară a CJ Sibiu de miercuri s-a readus în discuție subiectul – fiind nelipsite ironiile și replicile acide.

S-au încins spiritele în ședința extraordinară a Consiliului Județean de miercuri pe fondul finanțării noului spital județean din Sibiu. Laura Barac, consilier județean din partea PSD, i-a cerut șefei CJ, Daniela Cîmpean, informații cu privire la toți pașii care s-au făcut, în ultimii ani, pentru finanțarea investiției.

„După cum cunoașteți, am trimis din partea Organizației Județene PSD Sibiu, noi, consilierii județeni, o adresă înregistrată la CJ, prin care solicităm a ne furniza anumite informații cu privire la ce a apărut în spațiul public legat de finanțarea noului spital județean. Mă interesează dacă ne puteți furniza informațiile solicitate”, i-a spus Laura Barac Danielei Cîmpean.

Lecție despre cum se utilizează Internetul în ședința CJ

În urma solicitării consilierului PSD, s-a lăsat cu ironii. Președintele CJ i-a făcut Laurei Barac „o demonstrație” despre cum se utilizează internetul și unde poate găsi informațiile referitoare la pașii făcuți pentru noul spițal.

„Ne-ați solicitat, dacă țin eu bine minte, să vă spunem toți pașii pe care i-am făcut pentru derularea proiectului. Motiv pentru care, vă rog să-mi acordați două minute. Vă rog, de la IT, să intrați să îmi dați acces pentru a distribui ecranul. Doamna consilier, la o distanță de două click-uri pe internet, toată informația pe care ați solicitat-o în scris o puteți afla. Intrați pe site-ul CJ, la fel o pot afla toți sibienii și oricine e interesat de ce s-a întâmplat de-a lungul timpului și toți pașii făcuți. Dați cjsibiu.ro, iar pe prima pagină pe care o aveți și se deschide apare noul spital județean. Și, dacă aveți răbdare să rulați informația care apare aici, o să aveți absolut toți pașii care s-au făcut de la momentul inițierii acestui proiect. În ceea ce privește sumele alocate, le aveți tot pe site, dacă urmăriți un pic mai jos, acolo unde e postat turul virtual, aveți informațiile general. Dacă aveți răbdare și bunăvoință și rulați aveți inclusiv sumele alocate pentru fiecare pas pe care l-am făcut la CJ pe acest proiect. În al doilea rând, ați fost parte dumneavoastră și colegii dumneavoastră și cei din mandatul anterior, din 2017, la toate proiectele prin care s-au adoptat decizii cu privire la această investiție. Acum, după ce am făcut această demonstrație de utilizare a internetului, să-mi spuneți dacă mai aveți întrebări”, a spus Daniela Cîmpean, președintele CJ Sibiu.

Barac: „Nu e cazul să fim sarcastici. Să ne spuneți cine blochează proiectul”

În cursul zilei de luni, Daniela Cîmpean a spus că mulți politicieni „au încercat să blocheze proiectul la București, să pună bețe-n roate la autorități, practic să oprească această viitoare investiție”. În ședința de miercuri, Barac a cerut numele persoanelor care ar fi încercat să blocheze proiectul.

„Nu e cazul să fim sarcastici. Nu suntem într-o sală de clasă. V-am solicitat să ne spuneți și dacă ați identificat alte surse de finanțare, mai ales că în momentul în care s-a demarat investiția nu exista PNRR. De asemenea, vă rog să ne comunicați cine sunt persoanele care au încercat la București să blocheze acest proiect. Vă rog să le nominalizați, vorbim totuși despre un spital care servește întregii comunități, iar afirmațiile sunt destul de grave. Vrem să aflăm care sunt persoanele”, a precizat Laura Barac, consilier județean PSD Sibiu.

„După cum am precizat, suntem într-o ședință care ar trebui să fie solemnă, iar intervențiile trebuie să fie de bună credință, formulate de niște profesioniști. Așa cum ați precizat, doar după pandemie a apărut PNRR. De la momentul acela și până acum, dacă noi am fi luat în calcul finanțarea PNRR și am fi așteptat să facem acest proiect doar după pandemie, în acest moment nu am mai fi în situația să fim incluși în PNRR. (…) Anumite persoane de la București încearcă să ne limiteze posibilitatea de accesare de fonduri. Toate proiectele inițiate, documentațiile tehnice, la momentul la care le inițiem, nu au prevăzută o sursă de finanțare. Toate autoritățile locale întocmesc documentațiile să le aibă pregătite. Prin urmare, dacă noi așteptam să vedem dacă vine sau nu vine un PNRR, stăteam și eram ca alte proiecte care se vor puse în PNRR dar nu pot intra. Și pentru că v-am zis că suntem într-o ședință solemnă, discuțiile de cancan și războiala politică refuz să le port”, a spus Daniela Cîmpean.

Cîmpean: „Proiectul e în ograda PSD”

Laura Barac i-a răspuns Danielei Cîmpean. „Nu sunt discuții de cancan. În ședința în care s-a votat despre locația spitalului, toți consilierii PSD v-au acordat biroul politic. (..) Dar este interesul comunității să știe cine sunt persoanele care au blocat proiectul. Din răspunsul dumneavoastră, înțeleg că nu ați luat o varianta de finanțare în afară de PNRR”.

Cîmpean a continuat spunându-i „să nu mai ceară informații care sunt deja publice” și să se implice astfel încât proiectul spitalului să poată fi implementat. „Cu toți parlamentarii de Sibiu, la fiecare întâlnire și ocazie, am putut să vorbesc despre proiectul spitalului. Și nu numai cu ei, ci cu toată lumea care ar fi putut să bună umărul. Nu mai invocați ce nu am făcut eu. Veniți și spuneți ce puteți face dumneavoastră să faceți să deblocăm această situație care este în ograda PSD. (…) Este jenant! În calitate de consilier județean ar trebui să cunoașteți aceste date despre spital. Știu sibienii mai multe decât, se pare, știți dumneavoastră”, a spus Cîmpean.