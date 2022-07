Datorită Programului Naţional „Anghel Saligny”, un fost drum național de pământ va fi asfaltat. Este vorba despre ruta alternativă pentru Valea Oltului (DN7 / E81), adică „Drumul Loviștei”, așa cum i se mai spune. Acesta face legătura între Valea Oltului şi Curtea Argeş și este cea mai bună variantă de ocolire a aglomeratului tronson de DN 7 / E 81, dintre Râmnicu Vâlcea şi Sibiu, notează adevărul.ro.

O porţiune din acest drum va fi practic paralelă cu al treilea tronson al Autostrăzii Sibiu – Piteşti, cel mai complex şi mai scump lot şi va ajuta la construcţia acestuia, ca drum tehnologic.

Conform administratorului public al judeţului Vâlcea, Adrian Mihăilă, documentaţia necesară, cu obţinerea tuturor avizelor necesare, nu trebuie să dureze mai mult de șase luni. În 2025, se speră deja că se poate circula deja pe acest drum. Ba mai mult, şi porţiunea cuprinsă între graniţa dintre judeţele Vâlcea – Argeş şi Curtea de Argeş va fi reabilitată prin acelaşi program. Așadar, întregul drum – DJ 703H – de până în 80 de kilometri va fi modernizat pe toată lungimea sa.

Nu mai spera nimeni la această minune

„Nu mai spera nimeni că vreodată se va mai realiza această minune. Va fi folosit pentru evitarea aglomeraţiei pe Valea Oltului, până se va realiza autostrada. Odată cu acest drum se va dezvolta întreaga zonă, nu doar turismul montan. Mai avem şi noi aprobată tot prin „Anghel Saligny” modernizarea unor străzi şi mai avem 7 km de asfaltat, vom merge în paralel cu Drumurile Judeţene. Iar apoi nu va mai rămâne drum neasfaltat pe raza comunei”, a mărturisit Sorin Leonte, primarul comunei Perișani pentru sursa citată.

„Este minunat, este un lucru foarte bun pentru întreaga comunitate din Ţara Loviştei. În realitate, însă, va deservi întregul trafic, pentru că Valea Oltului este imprevizibilă din cauza accidentelor rutiere foarte dese. Va fi o variantă ocolitoare foarte bună. Se termină cu aglomeraţia, dar şi cu istoria controversată a acestui drum naţional de pământ. Din câte ştiu în ţara noastră mai exista un singur drum de acest gen prin nordul Moldovei. Salut iniţiativa, este un lucru extraordinar şi îi felicit la modul sincer pe toţi cei care s-au implicat în declasarea lui. În ceea ce priveşte turismul, e o zonă minunată. Odată rezolvată infrastructura, mă aştept la modul sincer ca totul să explodeze”, a mărturisit Ion Nicolae, primarul comunei Câineni.

Dacă Perişanul cuprinde ultima porţiune de drum dintre Vâlcea şi Argeş, Câineniul, comuna aflată la graniţa cu judeţul Sibiu, este exact la capătul opus al acestui fost drum naţional care tranzitează zonă pe o lungime de 7 km. Şi aici mai sunt de asfaltat câteva porţiuni în afara acestui DJ 703H – fostul DN7D – principalul drum din zonă.

„Mai am de asfaltat 2 km, din Drumul Loviştei până la Mănăstirea Boia. La fiecare hram vin vizitatori din toate colţurile ţării, am reuşit să-l pietruim doar. Arată destul de bine, dar altceva este când mergi pe asfalt. Am slabe speranţe că o să fie asfaltat de Consiliul Judeţean Vâlcea. Cred că se putea face o înţelegere, ţinând cont de noua investiţie. Deocamdată, nu am purtat discuţii şi nu pot spune mai multe, dar am trimis o adresă în legătură cu această porţiune de drum, chiar la solicitarea CJ. Mai am un proiect prin PNRR, de 7,5 km, care a fost declarat eligibil, dar nu am primit finanţare. Cu acestea aş avea întreaga comună asfaltată”.