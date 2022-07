Temperaturile în termometre vor urca semnificativ în zilele următoarele. Meteorologii anunță ce maximele vor ajunge până la 42 de grade, relatează HotNews.

Vineri

Prognoza actualizată recent de ANM arată că vineri maximele vor ajunge la 40 C în Banat și la 39 C în Oltenia și Crișana. Până și în Transilvania vor fi maxime de 37 C (și minime de 31 C).

Sâmbătă

Sâmbătă, maximele pot ajunge la 42 C în Banat și la 41 C în Crișana. Prognoza arată că și în Transilvania pot fi 40 C, la fel și în Oltenia și Muntenia. În Maramureș vor fi maxime de 39 C, iar în Moldova, de 37 C.

Minimele vor fi ridicate, în Crișana și Banat vor fi locuri unde noaptea temperatura nu va scădea sub 25 – 26 de grade. În depresiunile din Transilvania vor fi 10 C noaptea.

Duminică

Și duminică va fi extrem de cald în Muntenia și Oltenia, cu maxime de 41 C, în timp ce în Transilvania va fi un pic mai puțin cald, cu cel mult 35 C. În Maramureș vor fi cel mult 32 C, iar în Crișana, cel mult 35.