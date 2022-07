Odată cu venirea caniculei, cererea de aparate de aer condiționat în Sibiu a devenit tot mai mare. Daikin Sibiu este o firmă specializată în comercializarea acestor aparate, oferind o gamă largă de soluții de răcire și încălzire pentru clienți, personalizate pentru clădirea, nevoile și cerințele clienților.

Reprezentanții Daikin spun că cererea aparatelor de aer condiționat a crescut destul de mult de când a început sezonul cald. Prețurile încep de la 2200 de lei și pot ajunge la zeci de mii de euro, în funcție de capacitatea și de caracteristicile fiecărui aparat.

„La noi prețurile încep de la 2200 de lei și pot urca până la câteva mii de euro – sunt aparate care ajung chiar la 70 de mii de euro. Prețul depinde de capacitate, de dorințele și nevoile fiecăruia, de suprafața pentru care clientul vrea să folosească aparatul de aer condiționat. Garanția pentru aparatele de aer condiționat este de 24 sau de 36 de luni, în funcție de marcă”, spune reprezentanții Daikin Sibiu, care consideră că temperatura optimă la care trebui fixat aparatul de aer condiționat în acest sezon este de 21 de grade.

Ventilatoarele sunt mai căutate datorită prețului

În magazinele Altex din Sibiu prețurile aparatelor de aer condiționat pornesc de la 1600 de lei și pot ajunge la 5000 de lei, însă angajații Altex Sibiu spun că cererea mai mare este pentru pentru ventilatoare. „În magazinul nostru nu am avut foarte mulți clienți care să cumpere aparate de aer condiționat. Astăzi am vândut doar un aparat, iar lunar se dau în jur de 10-15 bucăți aproximativ”, spun angajații Altex de la Promenada Sibiu.

Aceștia precizează însă că ventilatoarele sunt mai căutate. ”Cererea de ventilatoare este mai mare, datorită prețului mai mic”, spun angajații Altex. Prețurile ventilatoarelor pornesc de la 70 de lei și pot ajunge la 500 de lei în magazinele Altex din Sibiu. Temperatura optimă pe care o recomandă vânzătorii este de 22 de grade – folosirea acestor aparate în mod constant la o temperatură prea scăzută poate crea probleme.

Coadă la montare și reparații

„Cererea pentru reparații și montare este mult mai mare în ultima perioadă, am programări până peste două săptămâni și jumătate. Prețurile depind de aparat, încep de la 120-150 de euro, dar depinde de traseul frigorific. Prețurile acestea sunt valabile în limita a trei metri de traseu frigorific – la aparatele mari este mai scump. Eu montez aparate de 20 de ani, cu brand-urile cu care lucrez – Mitsubishi, Sanyo, Panasonic, Toshiba – nu am avut probleme. Am montat la Sibiu la Transagape aparate care funcționează chiar și acum”, spune Ciprian Carp, fondator SIM-TEL, firmă din Sibiu cu peste 15 ani de experiență în instalarea și repararea aparatelor de aer condiționat.