Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Câmpean, a făcut astăzi o declarație de presă referitoare la finanțarea proiectului noului Spital Județean Sibiu. ”În acest moment, suntem în situația în care lista PNRR este cea pe care o cunoaște toată lumea, cea cu 49 de spitale, în care este inclus și Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu. În consultare, Ministerul Sănătății propune o serie de criterii pentru a se alege 29 din cele 49 de investiții de pe lista PNRR – în ideea că minim 25 ar trebui să se reavizeze, pentru că aceasta este ținta asumată de România”, a spus Daniela Câmpean.

”Acele criterii, așa cum sunt formulate la acest moment, nu includ în lista spitalelor care ar putea fi finanțate Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu. De aceea, ieri am transmis Ministerului Sănătății, Ministerului Fondurilor Europene și Secretariatului General al Guvernului, inclusiv domnului premier, o analiză a acestor criterii. Am arătat care sunt observațiile noastre la fiecare dintre ele, raportat la cerințele Uniunii Europene și am propus măsuri de modificare a acestor criterii. La acest moment suntem în stadiul în care așteptăm ca dezbaterea să se finalizeze și să vedem în ce măsură vor fi modificate aceste criterii, raportat la solicitarea pe care am făcut-o”, a precizat Câmpean.

PNRR nu este singura sursă de finanțare

”Dincolo de acest aspect vreau să vă spun un singur lucru: PNRR nu este singura sursă de finanțare pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, pentru spitalul nou. Există și alte variante – există împrumutul de la Banca Europeană de Investiții, există POS (Programul Operațional Sectorial – n.r.) Sănătate, sunt mai multe variante prin care, pe fonduri europene, sau fonduri combinate cu împrumut, sau împrumut, se poate finanța acest spital. Ceea ce este important e că la acest moment avem proiectul și putem să aplicăm cu el la oricare dintre liniile de finanțare pe care este eligibil”, a adăugat Câmpean.

Consiliul Județean a analizat fiecare criteriu în parte și a arătat care sunt deficiențele în criteriile pe care Ministerul Sănătății le-a propus pentru a face această selecție, a precizat Daniela Câmpean. Președinta CJ a dat ca exemplu criteriul legat de impactul asupra mediului al investițiilor finanțate prin PNRR. ”Spitalul nou de la Sibiu îndeplinește o condiție restrictivă, ceea ce înseamnă că impactul lui asupra mediului este aproape de zero, iar această condiție nu se punctează. Acest lucru este important pentru că Uniunea Europeană a cerut ca investițiile din PNRR să îndeplinească condițiile de ”verde, digital și maturitate”. Partea de ”verde” nu este bine reflectată în aceste criterii, am cerut să fie reanalizat și luat în calcul conform cerințelor Uniunii Europene”, a declarat Câmpean.

Nu e normal să fie limitată valoarea proiectului pe care îl depui la PNRR

”Am cerut să fie modificată limita de finanțare”, a adăugat Câmpean. ”Înțelegem de ce e nevoie să fie o limitare în finanțarea obținută pe PNRR, dar nu înțelegem de ce trebuie să fie o limitare a valorii proiectului depus pe PNRR, pentru că PNRR-ul are posibilitatea de a veni în cofinanțare cu altă sursă. Este normal ca finanțarea prin PNRR să fie limitată pentru a fi realizate toate cele 25 de obiective asumate, dar nu e normal să fie limitată valoarea proiectului pe care îl depui la PNRR”, a declarat Președinta Consiliului Județean, care a precizat că termenul limită legal prevăzut pentru consultarea publică referitoare la criterii este de 10 zile. ”Vom vedea dacă va fi respectat acest termen sau va fi prelungit”, a spus Câmpean.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui tur de presă la platforma educațională Tehno Etno Parc din Muzeul ASTRA.