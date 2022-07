Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu a anunțat, joi, în cadrul unei conferințe de presă, că a fost scos la concurs postul de medic șef UPU pentru „eficientizare activității și corectarea disfuncționalităților”.

„Am decis scoaterea la concurs a postului de medic-șef UPU. Este în procedură și, cel mai probabil, concursul va avea loc după jumătatea lunii februarie a anului viitor”, a transmis managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Întrebat dacă decizia scoaterii postului la concurs vine în urma anchetei interne la UPU după ce un actor sibian a reclamat slaba calitate actului medical, Chelcea a răspuns că este nevoie ca posturile să fie scoase la concurs pentru „a putea fi gestionate mai bine secțiile”.

„Ideea de a avea un șef prin concurs în orice secție dă o forță în plus deciziei manageriale în respectiva secție. Are practic o autoritate câștigată prin concurs și are puterea de a gestiona mai bine ce se întâmplă în secție. Vreau ca cine vine acolo să fie pe un mandat de forță, de putere în secție, un mandat autoritar”, a precizat Daniel Chelcea.

În prezent, postul de medic șef al secției UPU este ocupat de medicul Constantin Roșca, cu caracter interimar.