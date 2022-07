Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu trece printr-un proces de reabilitare. Odată ce lucrările vor fi terminate, activitatea medicală va fi la un nivel mai înalt și se va desfășura în condiții mai bune, potrivit managerului instituției, medicul Daniel Chelcea. Acesta spune că vor avea loc mai multe schimbări în cadrul UPU, printre care introducerea de uniforme, pe coduri de culori, pentru angajați. De asemenea, cu toții, inclusiv cei aflați pe posturi de conducere, vor urma cursuri de comunicare.

Daniel Chelcea a declarat, în cadrul unei conferințe de presă organizată joi, că a preluat conducerea spitalului județean în prin val patru și a știut în ce se bagă. A trecut prin toate secțiile, a analizat calitatea actului medical și a preluat proiectele existente, iar acum propune că facă o „reformă” la UPU – cel mai activ compartiment al spitalului.

„Am preluat conducerea spitalului în luna octombrie a anului trecut și am știut în ce mă bag. Mi-am asumat. Era plin val 4, aveam un sfert de spital în șantier. Cu toate astea mi-am asumat că împreună cu colegii, cu șefii de secții, să ducem lucrurile mai departe și cel puțin la nivelurile valurilor 4, 5 am crescut activitatea față de primele valuri. (…) Interesul public major al cetățenilor în ceea ce privește ocrotirea sănătății ne obligă să tratăm cu maximă seriozitate fiecare caz și fiecare medic vede lucrurile așa. Cel mai mare compartiment și cel mai activ este UPU”, a declarat directorul Daniel Chelcea.

Medicul Chelcea spune că în curând angajații de la UPU vor avea uniforme noi – pe coduri de culori. În plus, toți angajații vor urma cursuri de comunicare. „Pentru că imaginea contează și nu numai, am hotărât ca, la nivel de UPU, în prima etapă, vor exista uniforme pe coduri de culori. Fiecare tip de personal va avea o anumită culoare, astfel încât pacientul să știe cu cineva vorbește înainte de a citi numele de pe ecuson. De asemenea, continui să cred că avem nevoie de comunicare. Împreună cu colegii de la ULBS am demarat niște cursuri. O să vedem în funcție de starea pandemică când o să le facem pentru că știm că sunt necesare. Poate și noi, cei de la conducere, avem nevoie de cursuri de comunicare, așa că o să fiu și eu prezent la ele”, a declarat medicul Daniel Chelcea.