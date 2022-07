Odată cu sezonul cald și copiii simt nevoia de relaxare. În Sibiu au loc zilnic activități pentru cei mici, unde joaca este elementul principal. De la distracție în limba germană la drumeții și jocuri de societate, toate îi așteaptă pe cei mici cu brațele deschise.

Dacă încă nu te-ai hotărât unde să-ți trimiți copilul vara aceasta, ai încă de ales.

Drumeții montane gratuite

Programul Anii Drumeției oferă gratuit celor mici excursii în împrejurimile Sibiului, unde copiii se pot bucura de activități diverse. „Am organizat multe drumeții pentru copii în timpul școlii în colaborare cu Inspectoratul Școlar, deoarece profesorii și educatorii îi inițiau pe copii în astfel de activități. Vom organiza în continuare astfel de activități în timpul vacanței, dar cu frecvență mai redusă. Activitățile desfășurate în timpul drumeției depind de vârsta pe care o au copiii și de ghid, excursiile sunt adaptate în funcție vârsta copiilor. La început li se explică traseul, li se spune cum să-l abordeze, li se împărtășesc informații, li se prezintă plante, insecte, detalii despre zona geografică, există mai multe abordări. Am avut copii de la vârsta de grădiniță până la elevi de liceu. Cei mici sunt însoțiți de educatori. Traseul are un nivel ușor. Drumețiile se pot organiza în diferite zone, am fost în Rășinari, Pădurea Dumbrava, Păltiniș. Plecarea se face în jur de ora 9 și durează aproximativ 3-4 ore”, spune Sergiu Olteanu, coordonatorul programului.

Programul ”Anii Drumeției”a fost lansat de Consiliul Județean Sibiu în colaborare cu Asociația Județeană de Turism Sibiu. Scopul lui principal este de a îmbunătăți infrastructura de drumeție din județ și de a promova activități specifice ecoturismului. Drumețiile de vacanță pentru copii sunt oferite gratuit.

Club de vară în limba germană

Clubul de vară Studyinno în limba germană oferă copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 10 ani o gamă largă de activități, timp în care pot învăța și limba germană. De la conversații la distracție cât cuprinde, copiii se pot bucura de piscină, mini-teren de fotbal, loc de joacă cu nisip, ateliere de teatru, muzică și dans.

„Avem o curte mare, de aproximativ 800 de metri unde copiii se pot juca. Începem la ora 7:30 și terminăm la 18. Până la 9:00 ne adunăm, ieșim în curte și facem gimnastică pe muzică, apoi copiii iau o gustare. Ulterior formăm două grupe, o grupă pentru cei mici și o grupă pentru cei mari. Cu cei mari facem temele de vacanță, dacă au, iar cu cei mici facem germană, vocabular, maxim o oră, apoi copiii se pot juca până la 12, când luăm prânzul. După prânz facem cu cei mari cursuri de geografia lumii în germană, iar cu cei mici un scurt program de învățare a limbii germane. La ora 14:00 avem un colaborator extern care vine și face cu copiii ateliere de muzică, teatru și dans. Săptămâna trecută a adus și un bazin de 2×5 metri, iar acum, odată cu temperaturile ridicate, copiii se pot bucura de el. Facem și ”bătăi” cu apă”, spune Gáspár Előd-László, administrator The Cool After School Studyinno.

Acesta precizează că în timpul verii acceptă și copii care nu stăpânesc atât de bine limba germană, pe când în timpul școlii pune mai mult accent pe acest aspect și lucrează mai mult cu elevii mai mari, pe care încearcă să-i provoace să vorbească cât mai mult în germană.

Costul activităților este de 1600 de lei pe lună și include mâncarea, iar înscrierile se fac on-line pe pagina https://www.facebook.com/studyinno/ , telefonic sau personal.

Workshop-uri gratuite pentru dezvoltarea gândirii

Workshop-urile gratuite pot fi o variantă bună de a petrece timpul liber împreună cu copilul tău. Copiii și părinții sunt așteptați la Atelierul MindSpot, unde au parte de joacă ghidată prin intermediul medierii Feuerstein și al jocurilor de societate.

Metoda Feuerstein este utilizată în domeniul educațional pentru dezvoltarea optimă a abilităților personale și a gândirii specifice vârstei și pentru formarea abilităților de școlaritate. De șapte decenii metoda este folosită cu succes în procesul educațional al copiilor în întreaga lume, ca disciplină predată în școală. Este extrem de eficientă în educarea și dezvoltarea gândirii și personalității copiilor, fiind “cel mai valoros program de educație pentru copiii cu vârsta de 5-14 ani.“

Atelierele de vară au început luni, 18 iulie, cu o grupă de copii. Aceștia se întâlnesc marți seara la 19:30 pentru o oră gratuită de joacă ghidată prin intermediul medierii Feuerstein și a jocurilor de societate. Joia seara la ora 19:30 ora gratuită de joacă ghidată este destinata în exclusivitate părinților. Organizatorii îi așteaptă pe copiii cu vârstă cuprinsă între 6 – 15 ani și pe părinții lor în oaza de verdeață a Centrului Armonia. Mai multe detalii despre înscriere la https://www.facebook.com/EduMin.