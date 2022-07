Europarlamentarul Nicu Ștefănuță susține că declarațiile premierului maghiar, Viktor Orban, au menirea de a ascunde problemele cu care acesta se confruntă: „Hai să vă spun care e realitatea din spatele petardelor sale rasiste și xenofobe”.

„De ce vrea să ne fure ochii Orbán Viktor! Am văzut și eu ceea ce a spus premierul Ungariei la Băile Tușnad (Tusványos). Hai să vă spun care e realitatea din spatele petardelor sale rasiste și xenofobe. Pentru că dincolo de orice, Orbán are interesul să vă ia mințile, să vă prostească pe voi și să mobilizeze maghiarii în spatele lui”, scrie pe Facebook Nicu Ștefănuță, relatează Mediafax.

El arată că Ungaria este în mijlocul uneia din cele mai serioase recesiuni economice pe care le-a întâlnit vreodată.

„Inflația este scăpată de sub control și mediul economic este sub imensă presiune. Toți dictatorii știu un lucru clar: când economia nu merge, dai vina pe străini! Orbán a vrut să țină prețul benzinei sub nivelul general din Europa. Numai ce să vezi: populismul nu ține loc de politică economică. S-a lăudat că ‘tata rămâne bărbat și benzina 480 de forinți litrul’ (un atac la lgbt) numai că – ce să vezi – nu s-a putut, pentru că petrolul e marfă internațională. Orbán este în mod oficial pionul lui Putin în NATO și Uniunea Europeană. Am și atras atenția asupra acestui lucru la Washington săptămâna trecută când am fost acolo. Nu degeaba și-a trimis ministrul de externe la Moscova zilele trecute”, adaugă Ștefănuță.

El precizează că nu se poate vorbi de mobilitate militară în Alianță dacă membrii acesteia se vor trezi blocați de „singura țară NATO vecină”.

„Vă imaginați că un convoi militar românesc va trece fără probleme prin Ungaria în drum spre țările baltice în cazul unui atac rusesc? Nici eu. Acum un pic și despre românii protestatari la Tusvanyos: pancartele de acest gen nu au decât un posibil efect: să îndepărteze și mai mult minoritatea maghiară.

Unui Orbán maghiar ca răspuns nu îi trebuie un român cu idei la fel de spurcate. Dimpotrivă, relațiile delicate se tratează cu tact, cu înțelepciune. Așa că nu-l lăsați pe Orbán să vă ia ochii de la minge, ca un dibace jucător de Alba neagra. Omul are o grămadă de probleme de care vrea să fugă. Nu-i dați șansa asta, ci ardeți-l unde contează”, încheie europarlamentarul USR.