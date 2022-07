Două persoane au murit la spital, iar alte cinci persoane sunt grav rănite în urma unui atac armat în Los Angeles. Atacul ar fi avut loc într-o zonă a parcului unde se desfășura un eveniment cu autoturisme.

Poliția din Los Angeles crede că au fost cel puțin doi atacatori și au găsit deja câteva arme, adăugând că focurile de armă nu au fost întâmplătoare și că ar putea fi vorba despre un conflict între două persoane, relatează Stirile ProTv.

I’m across the street from Peck Park in #SanPedro, where a shooting broke out that left multiple people injured. @DailyBreezeNews pic.twitter.com/kIHaTnXdMf

— Eric Anthony Licas (@EricLicas) July 25, 2022