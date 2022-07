Stan Gabriel s-a născut în județul Mureș și, în urmă cu 36 de ani, a fost dat spre adopție din Spitalul Județean din municipiul Sibiu. Tânărul își caute acum familia biologică și, deși nu are foarte multe informații, speră că își va putea reîntâlni rudele.

Tânărul cere ajutorul sibienilor prin intermediul paginii de Facebook The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României. Acesta spune că numele lui, la naștere, a fost Stan Gabriel, iar mama lui se numea Stan Georgeta.

„Numele meu la naștere a fost STAN GABRIEL, născut la data de 11 noiembrie 1986 în localitatea SIGHIȘOARA, județ MUREȘ. Numele mamei care m-a născut a fost STAN GEORGETA și am mai aflat că am fost adoptat din Spitalul Municipal Sibiu. Nu am alte informații și din păcate părinţii mei adoptivi nu mai trăiesc ca să îmi poată oferi informații suplimentare. Totuși eu trăiesc cu speranţă că cineva din familia mea biologică vede această postare și recunoaște povestea mea și o să scrie paginii.

Vă rog frumos să DISTRIBUIȚI și anunțul meu deoarece mi-aș dori extrem de mult să îi cunosc pe ei și nu îi judec deloc. Dacă aveți informații vă rog să scrieți în privat paginii”, a scris tânărul.

Gabriel își dorește din tot sufletul să afle informații despre rudele sale.