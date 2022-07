O adolescentă din Sibiu, în vârstă de 14 ani, este căutată încă de la primele ore ale dimineții de părinți, dar și de poliție. Copila a dispărut de acasă în toiul nopții, iar mama și tatăl ei se tem că a pățit ceva. „A luat-o cineva cu forța, știm cine e”, spune îngrozită mama fetei.

Poliţiştii sibieni caută o minoră în vârstă de 14 ani, care a plecat de acasă într-o direcție necunoscută, fără a mai reveni. Aceasta se numește SCHUSTER CAMELIA GEORGIANA ROBERTA și locuiește în Sibiu. Mama ei a anunțat deja poliția, fiind în stare de disperare fiindcă nu o poate găsi.

„În cursul acestei zile, o femeie a sesizat Serviciul Investigații Criminale cu privire la faptul că, în dimineața aceleiași zile, în jurul orei 07:00, a observat că fiica sa, SCHUSTER CAMELIA GEORGIANA ROBERTA, în vârstă de 14 ani, a plecat de la domiciliu, din municipiul Sibiu, într-o direcție necunoscută, fără a mai reveni acasă”, informează Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Mama fetei: „Mă tem pentru ea”

Părinții fetei sunt disperați și o caută peste tot în speranța că o vor găsi. „Fetița mea a fost luată de acasă. Știu cine a luat-o”, a spus tatăl copilei.

„A fost luată cu forța, nu știu ce s-a întâmplat. Are doar 14 ani. Știu exact cine a luat-o fiindcă nici el nu e acasă. Părinții lui, la fel, nu știu nimic despre el. Noi am reușit să vedem pe camerele de filmare că au plecat împreună. Băiatul respectiv are 17 sau 18 ani. De azi noapte de la ora 3 lipsește, așa se vede pe camere. Problema este că el e dependent de droguri, are un cerc de prieteni, și mă tem pentru ce i s-ar putea întâmpla fiicei mele”, a povestit mama fetei pentru Ora de Sibiu.

Aceasta spune că fata și băiatul cu care bănuiește că ar fi plecat vorbeau pe rețelele de socializare de mai bine de un an. Până acum, adolescenta nu a mai fugit de acasă. „Acum ceva vreme am prins-o că vorbea cu el pe rețelele de socializare. Am vorbit cu părinții lui și cu el, să o lase în pace. A rămas că așa va face și va fi totul bine, iar acum eu nu îmi mai găsesc fetița nicăieri. Mă tem pentru ea. Nici nu știu ce să mai cred, dacă a plecat de bunăvoie sau cu forța”, spune îndurerată mama fetei.

Dacă o vedeți, anunțați poliția

Adolescenta are o înălţime de 160 cm, o greutate 50 kg, constituție atletică, păr lung, șaten, tuns drept, ochi căprui, ten brun. În momentul plecării minora purta o rochie neagră și pantofi sport albi. Nu se cunosc eventuale semne particulare.

Cetăţenii care pot oferi informaţii despre această minoră sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.