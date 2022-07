Procent redus de promovabilitate pentru elevii instructorilor independenți

”Pe noi ne interesează să ia elevii examenul din prima”

”Noi stăm la școală de la 9.00 la 19.00, cum e normal și legal. Avem sediu, avem secretară care stă tot timpul la program. Dacă te caută un client trebuie să te găsească acolo, să fie cineva care să-i dea orice informații de care are nevoie – la ei nu găsești pe nimeni. La noi unul din doi elevi ia examenul. Pe noi ne interesează să-și ia elevii examenul din prima, nu neîncântă că dacă nu trec mai plătesc patru ședințe în plus. Instructorii independenți au trecute niște ore de legislație care nu există, pe care nu le fac”, adaugă Năstase.

Săli de legislație existente doar pe hârtie

Prețurile mici – un avantaj pentru instructorii independenți?

Acest punct de vedere este disputat de Ion Mărgărit, instructor independent din Sibiu cu un procent de promovabilitate de 33%. ”Eu am anual între 100 și 150 de elevi și nu am prețuri mai mici față de școlile de șoferi. Nu cred că asta îi atrage neapărat pe elevi către instructori independenți”, spune Mărgărit, care consideră că poți să ai un procent bun de promovabilitate și ca instructor independent dacă te implici și să te ții de capul elevului. ”Eu fac acest lucru din 1993. Am lucrat la mai multe școli, dar de când am ieșit la pensie lucrez numai ca instructor independent. Am un procent bun pentru că mă implic. Știu că sunt și instructori cu promovabilitate mică, dar nu vreau să comentez, diferența o face calitatea serviciilor”, spune Mărgărit.