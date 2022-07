Un studiu realizat de Societatea Academică din România în perioada septembrie 2021 – mai 2022, care a vizat 47 de municipii reședință de județ și primăriile de sector din București, a concluzionat că Sibiul are cel mai bun sistem de gestionare a deșeurilor din România.

Municipiul Sibiu a reușit să obțină 71 de puncte, devansând municipiul Oradea cu 70 de puncte și municipiile Sf. Gheorghe, Miercurea Ciuc și Iași, care au strâns câte 63,5 puncte fiecare.

Autorii studiului au scos în evidență faptul că în Sibiu deșeurile sunt colectate pe fracții, că fiecare platformă de gunoi este dotată cu recipientele necesare colectării separate și există o frecvență crescută pentru ridicarea deșeurilor.

Specialiștii Societății Academice au mai punctat faptul că sibienii sunt informați constant cu privire la modul în care trebuie aruncate corect deșeurile, ceea ce a dus la o creștere de la an la an a gradului de conformare al populației. Nu în ultimul rând, sistemul plătește pentru cât arunci a fost apreciat în mod deosebit.

Pe de altă parte, autorilor autorii cercetării au și o serie de recomandări, din care cităm pe cele mai importante:

– Realizarea de centre de colectare dedicate pentru DEEE-uri, deșeuri voluminoase, deșeuri construcții, unde populația să poată debarasa gratuit aceste tipuri de deșeuri și în afara campaniilor de colectare.

– Dezvoltarea unui sistem de colectare pentru deșeuri de construcții gratuit pentru cetățeni.

– Adoptarea unui regulament de prevenire a poluării și de reducere a deșeurilor pe șantierele de construcţii.

Reprezentanții companiei de salubrizare a Sibiului, SOMA SRL, au declarat că rezultate acestui studiu reliefează toate lucruri bune făcute în Sibiu în ultimii ani.

”Faptul că acest rezultat vine în urma unei ample analize desfășurată de Societatea Academică Română nu face decât să ne bucure și să ne motiveze și mai mult. Bineînțeles că un rol important îl au dotările noastre, zecile de mașini care circulă zilnic prin Sibiu și județ fiind unele de ultimă generație. Însă cei mai importanți sunt angajații noștri, pentru ei facem eforturi zilnice în ceea ce privește instruirea și respectarea unor standarde la nivelul Europei de Vest. Pe de altă parte, această recunoaștere pe plan național vine să arate că în spatele curățeniei Sibiului se află un proiect comun, în care Soma este doar o componentă. Partenerii noștri sunt ADI Eco, Primăria Municipiului Sibiu și cetățenii orașului, cei care înțeleg de la an la an că viitorul îl reprezintă colectarea separată a deșeurilor. Ținem pe această cale să le mulțumim și să spunem că împreună suntem pe drumul cel bun, împreună am ajuns să fim dați ca exemplu pozitiv în România”, a declarat Ionuț Rusu, directorul Soma.

Reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu spun că apreciază rezultatele studiului citat, însă el trebuie privit mai mult ca o întreprindere privată.

”Deși ADI ECO Sibiu nu este în măsură să emită un punct de vedere cu privire la clasamentul publicat de Societatea Academică din România, societate privată, care și-a stabilit criteriile după care a fost întocmit clasamentul privind gestiunea deșeurilor, ne bucură clasarea Municipiului Sibiu pe primul loc, ceea ce ne întărește faptul că eforturile și implicarea atât a cetățenilor cât și a autorităților nu au fost în zadar. În ultimii ani, Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu, s-a aflat într-o continuă dezvoltare, lucru care va continua și de acum înainte cu scopul de a ajunge la un grad de colectare selectivă cât mai ridicat, la o răspândire cât mai mare a informațiilor asupra importanței colectării selective”, au declarat oficialii ADI Eco Sibiu.

În plus, reprezentanții ADI Eco Sibiu mai spun că indiferent de clasamentele naționale și cine la face, există rezultate concrete pe care orice cetățean le poate vedea.

”Sistemul de colectare acoperă toate categoriile de deșeuri, astfel populația are la îndemână infrastructura necesară pentru a se debarasa responsabil de toate deșeurile generate: DEE-uri, voluminoase, periculoase, construcții și demolări. În ultimul timp cetățenii au început să fie mult mai atenți la cum separă deșeurile încă de acasă, respectând regulile de colectare separată”, concluzionează oficialii ADI Eco Sibiu.

Revenind la studiul Societății Academice din România, ar mai trebui menționat faptul că media pe țară este de 35,9 puncte, în comparație cu cele 71 de puncte obținute de orașul nostru. Sub media pe țară se află localități și primării de renume, precum Brașov, Sectoarele 1 și 2 din București, sau Alba Iulia.

Studiul a fost realizat de Societatea Academică din România cu sprijinul partenerilor Asociația Act For Tomorrow și Vellenes Fellesorganisasjon.