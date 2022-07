Deși legislația în vigoare nu interzice folosirea anvelopelor de iarnă pe timpul verii, angajații magazinelor de specialitate din Sibiu atenționează că folosirea anvelopelor nepotrivite poate duce la o aderență mai proastă, care generează riscuri mai mari de accidente și de pene de cauciuc.

„Dacă sunt folosite anvelope de iarnă pe timpul verii performanțele mașinii scad automat. Din punct de vedere legal nu există niciun fel de consecințe, dar aderența scade foarte mult și există un risc mai mare de accidente. Anvelopa e concepută dintr-un amestec mai moale, special realizat pentru temperaturi mici, care la temperaturi mari se întărește sau se înmoaie foarte tare – în ambele situații scade foarte mult aderența. O altă problemă este faptul că anvelopele se pot rupe dacă stau prea mult în soare, pentru că ele se încălzesc și de la rulare, nu doar din cauza temperaturii din exterior. În cazul frânării de urgență aderența scade iarăși foarte mult, deoarece cele de iarnă sunt concepute pentru o temperatură de maxim 7 grade și pentru temperaturi cu minus. Temperatura care poate crea probleme pentru anvelopele de iarnă folosite vara diferă de la un producător la altul, nu este o temperatură standard”, spun angajații E-pneu Sibiu.

Aderență proastă în caz de urgență

Angajații altui magazinelor de anvelope din Sibiu confirmă riscul aderenței scăzute în cazul folosirii anvelopelor de iarnă în timpul verii. „Compoziția chimică a anvelopelor îi dă duritatea, pe lângă alte caracteristici. O anvelopă de iarnă purtată vara este foarte moale și o să se tocească foarte repede, o să scârțâie în curbe si nu are o aderență foarte bună în situații de urgență. Dacă vrei să frânezi brusc, mașina va merge câțiva metri în plus pentru că nu are anvelopele adecvate de sezon. O anvelopă de iarnă are blocurile de cauciuc foarte lamelate care îi oferă flexibilitate – anvelopa de vară nu le are și se întărește foarte tare iarna, e foarte dură. Și atunci iei o anvelopă care e gândită pentru iarnă pentru a-și menține totuși flexibilitatea și o folosești vara, când e foarte moale pentru că este asfaltul este foarte cald. Se pot rupe bucăți din ele, se pot strica și toci foarte repede. În caz că ai contact cu un obiect contondent poți face ușor pană. Problemele sunt, în principiu, pe partea tehnică. Nu există un timp anume de schimbare a anvelopelor – ele au niște marcaje de uzură și atunci când se ajunge acolo trebuie schimbate. Poți merge 80.000 de km, dar poți merge și doar 10.000 de km cu aceleași anvelope – depinde cum și pe unde conduci”, spun aceștia.