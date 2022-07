Doi copii minori din județul Vaslui au rămas fără părinții după ce aceștia s-au spânzurat. Oamenii din zonă au transmis faptul că conflictul ar fi început din cauza geloziei.

Apropiații spun însă că Ana Maria și Gelu Bănceanu se înțelegeau bine. Ei lucrau la o firmă din comună, unde erau apreciați, relatează ziare.com

„La data de 27.07.2022, ora 12.25, Poliția Municipiului Bârlad a fost sesizată cu privire la faptul că un bărbat de 40 ani, din Cepești, comuna Bogdănița, județul Vaslui, a fost găsit decedat (spânzurat), în curtea locuinței. Ulterior, la ora 20.31, Poliția Municipiului Bârlad a fost din nou sesizată, cu privire la faptul că a fost găsită decedată, respectiv spânzurată, și soția bărbatului decedat (30 de ani), într-o anexă din curtea locuinței. Întrucât în cauză exista suspiciunea comiterii unei infracțiuni contra vieții, cercetările au fost preluate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, urmând a fi efectuate cercetări, pentru stabilirea împrejurărilor în care s-au produs cele doua decese”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.

În urma tragediei, doi copii, de 7 și 10 ani, au rămas orfani și au nevoie de ajutor. Anca Ursu, proprietara fermei unde lucrau cei doi soți, a făcut un apel pe pagina de Facebook pentru ca micuții să fie ajutați.

”Suntem încă în stare de șoc. Nu pot scrie prea multe. Acum trebuia să ne vedem la fermă să învelim al patrulea solar…iubeau să lase ceva în urmă. Au lăsat un deal cu lavandă, o fermă bine îngrijită… Oameni ce nu și-au dorit să plece în străinătate doar pentru a rămâne uniți acasă alături de copii. Făceau parte din familia noastră. Oamenii de bază de la Ferma Ursu VS ce munceau cu drag și pasiune. Știau ce aveau de făcut iar noi ne puteam ocupa de restul activităților. Acum nu știu ce vom face… Doi copii au rămas fără părinți. E dureros. Prea dureros. Vă rog oameni buni, nu mai judecați, am tot auzit că ba’ e cu altu’ plecată, deja se auzea că a ajuns în Italia, Anglia, tot felul de păreri și filme… Ea era în șopron…În ce lume trăim oare? Hai să lăsăm părerile și întrebările… Nu își mai au rostul! Rămâne doar să ne rugăm și să ne mobilizăm că e mare nevoie. Îmi cer scuze pentru oamenii de la Hram ce m-au văzut abătută și nu am putut să le spun nimic… Îmi pare rău.. Nu mai pot scrie. Ne-a luat prin surprindere și trebuie să ne mobilizam. Dacă puteți ajuta că este mare nevoie…