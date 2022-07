O femeie de 47 de ani, din municipiul Sibiu a fost lovită de un autocar în zona comercială Shopping City Șelimbăr în timp ce se afla pe trecerea de pietoni.

”Din primele cercetări efectuate de către polițiștii rutieri se pare ca un conducator auto, in vârsta de 46 de ani, din Tălmaciu, in timp ce conducea un autocar ar fi accidentat o femeie in vârsta de 47 de ani, din Sibiu, aflată in traversarea străzii pe trecerea pentru pietoni.” a transmis Luciana Lazăr, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală gravă a pietonului. Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii acestui accident.

ISU Sibiu a intervenit de urgență la intrarea în localitatea Șelimbăr, cu un echipaj SMURD cu medic, la un accident rutier. Din primele informații o femeie de aproximativ 46 de ani a fost acroșată de un autocar, si este in stare de inconștiență.

”Femeia a suferit un traumatism cranio-cerebral sever, a fost transportată la UPU Sibiu inconștientă și intubată.” a transmis Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.