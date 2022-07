Atletul sibian Daniel Scrob a reușit joi, 28 iulie. 2022 o nouă performanță la Jocurile Mondiale ale Polițiștilor și Pompierilor care se desfășoară zilele acestea în Olanda. După o cursă acerb disputată, în care a avut de înfruntat 13 concurenți din tot atâtea țări, Scrob a obținut locul II, medalia de argint și titlul de vice-campion mondial la proba de alergare de 1500 m, cu timpul de 4 minute și 20 de secunde.

”A fost o cursă foarte tare – tactică în prima parte, iar la final <<care pe care>>. În ultima parte s-a văzut cine era mai proaspăt după ce a participat deja la mai multe probe. M-am simțit bine în timpul cursei, în ciuda faptului că am alergat duminică 10000 de metri și marți 5000, și în ciuda unei accidentări mai vechi pe care am ținut-o sub control cu calmante. Sunt foarte bucuros și încântat că am luat medalia de argint, pe care o dedic copiilor mei, Ianis și Ștefan”, a declarat proaspătul vice-campion mondial pentru ”Ora de Sibiu”.

Daniel Scrob, Agent șef de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, este singurul reprezentant al Inspectoratului la această competiție, la care 10.000 de sportivi din 70 de țări își dispută medaliile la 56 de probe sportive. Scrob este, de asemenea, antrenorul de atletism al Clubului Sportiv Comunitar Sibiu.