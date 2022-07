Cei care vor să petreacă o seară relaxantă alături de familie sau de prieteni pot opta pentru un film de calitate la CineGold . Sâmbătă, 30 iulie, va fi difuzat în avanpremieră „Orfana: Îngerul Morții”. „Gașca Animăluțelor DC”, „Lightyear”, „Jurassic World: Dominatia”, „Telefonul Negru”, „Minions: The life of Gru”, „Thor: Love and Thunder” sunt alte filme care pot fi văzute la CineGold în acest sfârșit de săptămână.