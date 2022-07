Simbol al culturismului, star la Hollywood şi politician de succes, Arnold Schwarzenegger împlinește azi 75 de ani.

Arnold Alois Schwarzenegger s-a născut la Thal, Austria, la 30 iulie 1947, dar din 1968 s-a stabilit în Statele Unite ale Americii. A primit cetăţenia americană în 1983, dar a păstrat-o şi pe cea austriacă, relatează DigiFM.

După terminarea liceului şi a stagiului militar, a urmat studii de economie, susţinând examenul de licenţă în 1980, la Universitatea Wisconsin. A fost atras de sport încă din copilărie. La numai 20 de ani, câştiga titlul Mister Universe la culturism, categoria amatori, fiind cel mai tânăr campion mondial din istoria acestei discipline sportive.

S-a retras temporar din viaţa competiţională în 1975, adunând până atunci şase titluri Mister Olympia (între 1970 şi 1975) şi patru titluri Mister Universe, căpătând porecla „Stejarul austriac” şi devenind un simbol al culturismului mondial. A revenit în 1980 şi a câştigat pentru a şaptea oară titlul Mister Olympia. Nimeni până la Schwarzenegger nu câştigase atâtea titluri de Mister Olympia, deşi ulterior, performanţa sa a fost depăşită de Lee Haney şi Ronnie Coleman.

În anii ’70, s-a lansat în afaceri imobiliare şi s-a apucat de scris.

A înfiinţat, între altele, firma de expediţie şi difuzare ”Oak Productions”, iar, în 1991, împreună cu Sylvester Stallone şi Bruce Willis, a deschis, la New York, prima filială a lanţului de magazine fast-food Planet Hollywood. În 1996, cifra anuală de afaceri a celor 32 de magazine fast-food se ridica la circa 50 de milioane de dolari.

Cariera sa actoricească a început în anii ’80, rolurile interpretate impunând un personaj invulnerabil şi invincibil, un justiţiar încăpăţânat şi abil, pentru ca ulterior să abordeze şi roluri de comedie.

A jucat în filme ale unor mari regizori precum Bob Rafelson, Robert Altman, James Cameron, Mark Lester, John Irvin, Ivan Reitman și Paul Verhoeven.

A fost distribuit pentru prima oară în filmul ”Hercule la New York” (1969), urmat de o serie întreagă de alte filme, care l-au propulsat în atenţia publicului: ”Happy Anniversary and Goodbye” (1974), ”Conan Barbarul” (1982), ”Terminator” (1984), ”Conan Distrugătorul” (1984), ”Commando” (1985), ”Predator” (1987), ”Furia roşie” (1988), ”Total Recall” (1990), ”Terminator 2: Ziua Judecăţii” (1991), ”Minciuni adevărate” (1994), ”Goana după cadou” (1996), ”Batman & Robin” (1997), ”Apocalipsa” (1999), ”Victime colaterale” (2002), ”Terminatorul 3: Supremaţia Roboţilor” (2003), ”Terminator – Salvarea” (2009), ”Eroi de sacrificiu” (2010), ”Eroi de sacrificiu 2” (2012), ”Ultima redută” (2013), ”Escape Plan: Testul suprem” (2013), ”Sabotage” (2014), ”Eroi de sacrificiu 3” (2014), ”Maggie” (2015), ”Terminator Genisys” (2015), ”În căutarea răzbunării” (2017), ”Killing Gunther” (2017), „Cei care au revoluţionat jocul” (2018), „Terminator: Destin întunecat” (2019), potrivit imdb.com.

În 1976, a jucat în pelicula ”Stay Hungry”, regizată de Bob Rafelson, rol pentru care a fost răsplătit cu Globul de Aur în 1977 la categoria ”Cel mai bun debut masculin al anului”. Totodată, este singurul actor care a fost inclus atât pentru rolurile sale pozitive, cât şi negative în lista ”Hundred Years of Heroes and Villains” de către Institutul American de Film.

Actorul a scris la o serie de publicaţii având ca temă culturismul: ”Arnold: The Education of a Bodybuilder” (1977), ”Arnold’s Bodyshaping for Woman” (1979), ”Arnold’s Bodybuilding for Men” (1981), ”The New Encyclopedia of Modern Bodybuilding” (1998).

Arnold Schwarzenegger nu este doar actor şi scriitor, ci şi politician. Republicanul Schwarzenegger a fost ales, la 7 octombrie 2003, în cadrul unor alegeri de tip special numite recall election, guvernator al Californiei, după demisia democratului Gray Davis. A depus jurământul de învestitură la 17 noiembrie 2003. Mandatul lui Gray Davis urma să se încheie la 8 ianuarie 2007. La 16 septembrie 2006, Schwarzenegger şi-a anunţat candidatura pentru postul de guvernator al Californiei şi a fost reales în noiembrie acelaşi an. Al doilea mandat de guvernator s-a încheiat la 3 ianuarie 2011, el nemaifiind eligibil pentru un al treilea. S-a remarcat prin promovarea surselor alternative, ecologice de energie şi prin campania internaţională dusă împotriva încălzirii globale. A fost cel de-al treizeci şi optulea guvernator al Californiei.

A mai ocupat funcţiile de consilier al preşedintelui George W. Bush responsabil cu Sportul şi Educaţia Fizică, precum şi consilier al guvernatorului de California Pete Wilson în acelaşi domeniu.

În 2012, a fost inclus în rândul celor mai influenţi sportivi din toate timpurile, adică International Sports Hall of Fame. Institutul pentru Stat şi Politică Globală din cadrul Universităţii din California de Sud a fost numit „Schwarzenegger” în onoarea sa. La 28 aprilie 2017, a fost distins cu Ordinul Naţional al Legiunii de Onoare de către oficialităţile franceze, în grad de ”commandeur”.

S-a căsătorit, la 26 aprilie 1986, cu jurnalista Maria Owings Shriver, nepoată a regretatului preşedinte John F. Kennedy, cu care are patru copii – Katherine, Christina, Patrick şi Christopher. În 2011, după 25 ani de căsătorie cei doi s-au despărţit, după ce a ieşit la iveală faptul că Arnold Schwarzenegger avea un copil în afara mariajului, cu menajera familiei.

În octombrie 2012, actorul şi-a publicat memoriile într-o carte autobiografică intitulată ”Total Recall: My Unbelievably True Life Story”.