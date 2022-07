Seceta ne lasă în acest an fără jumătate din seminţele de floarea-soarelui. Fermierii estimează că vor recolta cu un milion de tone de cereale mai puţin faţă de anul trecut. În multe zone din ţară, plantele sunt bune doar de pus în vază, de seminţe nici nu poate fi vorba. O producţie mai mică aduce, din start, preţuri tot mai mari la ulei. ”Din păcate, e un gest pe care nu-mi doream să-l fac cu floarea-soarelui. Dar dat fiind faptul că singurul mod în care ne mai putem bucura de ea este într-o vază, vi le fac cadou! Eu dacă o las aici, se va usca”. Din cauza secetei, multe plante de floarea-soarelui mai pot fi folosite acum doar ca să ne decoreze casele. Iar asta se întâmplă pe mare parte din cultura fermierului Bogdan Soare. „Primele frunze au fost aici. Vedeţi, sunt moarte de foarte mult timp. Deja ea este într-un stres hidric extraordinar de mare şi termic. Nicio ploaie mai mare de 5 litri. Este cam o gură de apă după un maraton. În condiţii de vânt. Sunt 34 de grade acum, dar au fost 42 acum două zile”, spune Bogdan Soare, fermier, relatează observatornews.ro

Uleiul s-ar putea scumpi cu încă 50%

În 2021 a recoltat de pe cele 350 de hectare cu floarea-soarelui în jur de 1.500 de tone de cereale. Anul acesta însă… „Sperăm ca la floarea-soarelui să recoltăm undeva la o tonă jumătate, două tone pe hectar. Asta că sunt eu optimist. Mi-am făcut planul că la două tone pe hectar supravieţuiesc. Anul trecut a fost dublu”, adaugă Bogdan Soare, fermier. 1,3 milioane de hectare cu floarea-soarelui sunt cultivate în ţară. Cea mai mare suprafaţă e afectată de seceta severă. „Vedem cum calatidiul se strânge, seminţele vor fi seci, iar într-un final calatidiul va avea dimensiunea unei margarete, ca să ne exprimăm şi grafic. Sunt zone întregi din România unde nu este dezvoltată floarea-soarelui, este până la genunchi”, a explicat Cezar Gheorghe, expert comerţ cereale.

„Se estimează că în acest an vom recolta 2,2 milioane de tone de seminţe de floarea-soarelui. Asta în contextul în care iniţial se estimase o producţie mult mai mare, de 3,6 milioane de tone de seminţe. Vorbim despre o scădere cu aproximativ 50%, în comparaţie cu cât am recoltat anul trecut. În 2021, recolta la floarea-soarelui a fost de 3,3 milioane de tone”, spune Madalina Chiţac, reporter Observator.

Uleiul e pe primul loc în topul scumpirilor

Din toată producţia, în jur de 800.000 de tone vor merge către export, în ţări precum Franţa, Spania, Bulgaria sau Ungaria. „Faţă de consumul pe care îl avem noi de ulei, producem destul. Dar vedem ce rămâne în ţară, cine procesează, ce cantităţi cumpără procesatorul. Că altfel pleacă în port şi el va trebui s-o aducă înapoi cândva, pe alt preţ. E aşa o vânzoleală şi un du-te vino … La finalul zilei, uleiul de la raft va fi mai scump”, crede Bogdan Soare, fermier. Asta în condiţiile în care uleiul este deja pe primul loc în topul scumpirilor. În 2020, un litru de ulei era sub 4 lei. Acum un an a urcat la 5 lei, iar la începutul acestui an a ajuns 8 lei. O scumpire de 49% în ultimul an, care s-ar putea repeta până la final de an.