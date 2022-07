La 47 de ani, britanicul Graham Jarvis câștigă pentru a șaptea oară cel mai dificil raliu hard enduro din lume.

După penalizarea lui Manuel Lettenbichler în prima zi de off-road, părea că ”Regele Carpaților” va câștiga facil ”In Madness We Trust”, însă Teodor Kabakchiev și Mario Roman au pus presiune până aproape de final. Marius Popovici a încheiat raliul pe locul doi la clasa Bronze, iar Ovidiu Nistor s-a impus la clasa Iron. Mani Gyenes și-a extins recordul, fiind singurul rider din lume care a terminat toate cele 19 ediții Red Bull Romaniacs.

Ediția 2022 a debutat așa cum o cere tradiția, cu Prologul. Showul urban din centrul Sibiului a fost așteptat de fanii care nu și-au putut vedea favoriții în ultimii doi ani, iar riderii au rămas impresionați de atmosfera creată și au dat tot, în pofida caniculei. Alfredo Gomez a câștigat prologul și părea că spaniolul se îndreaptă către un nou podium. Din păcate, a fost nevoit să se retragă în a treia zi de off-road din pricina unor probleme medicale și a părăsit România fără puncte în Campionatul Mondial de Hard-Enduro. Nu doar Gomez a fost urmărit de ghinion în acest raliu ci și Manuel Lettenbichler. Bavarezul, care lupta pentru un al patrulea titlu, a fost penalizat în prima zi de off-road cu două ore pentru schimbarea ambreiajului. Prin urmare, pentru a ajunge înapoi în puncte și-a schimbat abordarea, a condus pe traseu în majoritatea timpului și a câștigat ziua doi și patru de off-road și s-a clasat pe șase la general, venind de pe locul 16.

Graham Jarvis #32 (Marea Britanie) a condus raliul încă din prima zi, deși în a doua zi, când finișul a fost la peste 2.000 de metri altitudine pe Vârful Puru din Munții Latoriței, se îndoia că va avea energie să țină un ritm ridicat până la final. În ultima zi, britanicul a făcut show parcurgând destul de ușor urcarea aproape verticală de pe dealul Gușteriței și s-a impus în final cu opt minute în fața mult mai tânărului Teodor Kabakchiev #6 (Bulgaria), și cu 13 minute în fața lui Mario Roman #3 (Spania). Bulgarul, în vârstă de 24 de ani, este campion mondial de juniori în SuperEnduro iar podiumul de la Red Bull Romaniacs reprezintă highlightul carierei sale de până acum. În urma podiumului de la Romaniacs, Mario Roman a devenit liderul clasamentului general al Campionatului Mondial de Hard-Enduro.

Graham Jarvis #32 (Marea Britanie): ”La ediția trecută m-am rănit la genunchi și m-am bucurat doar să pot urca iarăși pe motocicletă. În ziua a treia m-am simțit bine, dar astăzi nu aveam niciun pic de energie, am fost foarte ușor de depășit. M-am chinuit să rezist. Se poate întâmpla orice, chiar și cei mai în vârstă pot câștiga. La 47 de ani și după așa o accidentare, este incredibil. Cred că este cea mai importantă victorie din cariera mea.”

Sibienii s-au descurcat de minune

Sibianul Marius Popovici, debutant la Red Bull Romaniacs, dar rider cu titluri în motocros (campion est-european 65 cmc) a reușit să termine raliul pe locul doi la clasa Bronze. Un rezultat incredibil, pentru adolescentul care astfel a urcat pe podium alături de Matthias Walkner, austriacul care în 2018 a câștigat Raliul Dakar, și care este și dublu campion mondial de motocros MX1.

La 17 ani, Ovidiu Nistor a câștigat clasa Iron și este hotărât să se antreneze pentru ca în 2023 să ia startul la Silver. După evoluția din această ediție, atât el cât și Marius Popovici dau speranța că în viitorul nu foarte îndepărtat am putea avea iarăși un român care termină raliul în top 10 la clasa Gold, cea cu cel mai dificil traseu.

Cu motorul de rally-raid pe podium

Matthias Walkner #342 (Austria) a venit la Red Bull Romaniacs cu motocicleta pe care o folosește în rally-raid (KTM 450 Rally Factory), cea în șaua căreia s-a clasat pe locul trei în Dakar 2022. Pilotul KTM nu doar că s-a bucurat să poată sta atât de multe ore în șa, dar chiar a terminat pe locul trei la clasa Bronze. Cu diferențe majore între sporturi, Walkner nu a folosit niciodată treapta întâi atât de mult cât a folosit-o în cele patru zile de off-road de la Red Bull Romaniacs: ” În final a fost o aventură foarte cool, iar eu asta caut. Aici nu ai timp să te odihnești. Nu m-am așteptat ca traseul clasei Bronze să fie atât de tricky. Am avut momente în care m-am întrebat ce caut aici, dar aproape în fiecare zi am petrecut câte cinci ore pe motocicletă și asta a fost un antrenament foarte bun pentru mine.”

Clasa Silver – duel până pe ultima urcare

Chris Birch #102 (Noua Zeelandă) a câștigat duelul cu francezul Fabien Poirot #113, și a obținut al doilea său titlu la Red Bull Romaniacs. După peste 400 de km și cinci zile de cursă, între cei doi a rămas un ecart de doar 1 min 26 sec. Neozeelandezul este un fost obișnuit al clasei Gold (Pro – cum a fost numită inițial) și a câștigat raliul în 2010, iar anul acesta a venit doar pentru aventură, înscriindu-se cu un KTM 500 exc-f. Se vede treaba că uneori e chiar bine ca socoteala de acasă să nu se potrivească cu cea din târg.

Mani Gyenes #103 a ajuns la un număr record de finișuri. Sătămăreanul a terminat toate cele 19 ediții ale Red Bull Romaniacs și este singurul din lume cu această performanță. Din păcate, a fost nevoit să se mulțumească, doar cu locul 16, după ce în ziua a treia i s-a spart un radiator și s-a târât până în punctul de service.

După ziua din Mărginimea Sibiului, cele două din zona Transalpina și cea din Cindrel, ediția ”In Madness We Trust” rămâne una dintre cele mai frumoase din istoria raliului. Răsăritul pe vârf de munte, urcările aproape imposibile și coborârile extreme, navigație după GPS pentru că din pricina ceții nu se vedea marcajul, LiveManiacs – secțiunile spectaculoase transmise live pe care cei de la clasa Gold au trebuit să le parcurgă de trei ori – diferențe de temperatură de 20 de grade între start și finiș, sunt doar câteva dintre elementele care rămân în memoria concurenților ediției 2022.

Martin Freinademetz, mastermindul Red Bull Romaniacs: „Sunt foarte mulțumit că am reușit să organizăm raliul în vremuri dificile și am avut concurenți din 52 de națiuni. In Madness We Trust a fost un test foarte bun pentru aniversarea de anul viitor, când, în perioada 25-30 iulie, vom organiza cea de-a 20-a ediție. Lucrăm la idei pentru a face evenimentul și mai mare. LiveManiacs a fost o modalitate bună de a aduce sportul mai aproape de public și fani. După experineța din acest an vom îmbunătăți și vom face sportul hard enduro și mai potrivit pentru mass-media mainstream. Doresc să le mulțumesc tuturor concurenților, fanilor și întregii echipe pentru această ediție.”