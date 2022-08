Mai mulți cititori „Ora de Sibiu” au sesizat faptul că pârâul de pe Valea Hambei care se varsă în Rossbach, din cartierul Veteranilor, a avut duminică, 31 iulie, o culoare neobișnuită care a persistat mai multe ore.

Îngrijorați de culoarea roșiatică a apei, care s-a menținut aproape cinci ore, mai mulți localnici ai cartierului Veteranilor din Sibiu au sunat la autorități pentru a afla cauzele poluării pârâului și dacă aceasta reprezintă un risc pentru sănătate, având în vedere că este prima dată când se întâmplă un astfel de incident. „Am sunat la autorități și nimeni nu părea să fie interesat, părea că își pasau responsabilitatea de la unul la altul. Garda de Mediu a zis ca nu aparține de ei și că ar fi bine să semnalez incidentul la Apele Române. A mai fost apa murdară, dar valea așa roșie nu a mai fost niciodată. La un asemenea accident ecologic, Garda de Mediu ce face?”, spune Liviu, unul dintre localnici.

Garda de Mediu din Sibiu spune că a acționat prompt în situația respectivă. „Am identificat sursa problemei în circa 30 de minute din momentul în care ni s-a adus la cunoștință și am solicitat intervenția Apelor Române. Angajații unui magazin mare din zonă au vărsat din greșeală vopsea lavabilă într-o gură de evacuare de pluvial. Vopseaua era pigmentată puternic și încet, încet a ajuns în pârâul Hamba. Au venit cei de la Apele Române și au prelevat probe. În prezent, controlul este în desfășurare”, ne-a declarat un reprezentat de la Garda de Mediu.

Doi angajați Hornbach au vărsat vopsea lavabilă în scurgerea greșită

Directorul magazinului Hornbach de pe Calea Șurii Mari, Ștefan Grigoriu, confirmă deversarea unor substanțe în pârâul de pe Valea Hambei. Acesta spune că a fost o greșeală din partea unor angajați care au vărsat mai mult de două găleți de lavabilă în scurgerea greșită.

„Problema s-a rezolvat pe loc pentru că s-a vidanjat, dar deocamdată nu cunoaștem sursa exactă. Știm că am avut o scurgere de la o spălătură de mixare – e vorba de o cantitate mică de vopsea lavabilă. Din păcate, a fost o chestiune de neglijență a doi angajați de la curățenie. Noi am luat măsuri – am curățat instalația, am vidanjat, lucrurile au revenit normal. Reziduurile nu sunt toxice, pentru că este vorba de vopsea lavabilă și se află sub normativele europene de poluare. Astăzi se mai face o verificare și o spălare. Se mai caută și alte surse, pentru că apa nu avea cum să capete o astfel de culoare doar din cantitatea pe care am deversat-o noi”, spune directorul magazinului.